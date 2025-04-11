Чому у хрущовках немає балконів на першому поверсі

Так звані хрущовки мали кілька особливостей, деякі з яких збереглись і досі. Зокрема, на перших поверхах цих будинків здебільшого не було балконів.

На це було декілька причин. Детальніше про певні з них розповідає 24 Канал.

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Причини відсутності у хрущовках балконів на перших поверхах

У часи, коли будували хрущовки, головним вважалася безпека, тому відсутність балкона на першому поверсі була у певних спосіб захистом від зловмисників. Вважали, що це ускладнить злочинцям доступ до квартир на першому поверсі.

Крім того, тоді балкони часто будували для того, аби жителі могли насолоджуватися свіжим повітрям. З першого поверху вийти на вулицю було найлегше, тому така потреба відпадала.

У відсутності балконів на перших поверхах хрущовок було кілька причин / Фото Радіо ТРЕК

Також вихід із квартири на першому поверсі через вікно вважали швидким й ефективним. Балкон у випадку надзвичайних ситуацій міг стати додатковою перешкодою для швидкої евакуації. Натомість з вищих поверхів балкони залишалися зручним засобом евакуації.

Відсутність балконів на перших поверхах економила ресурси й скорочувала витрати на будівництво. Це ще один важливий чинник для тих часів.

Нагадаємо, що ще однією особливістю хрущовок було те, що вхідні двері в них відкривалися всередину. Головна причина такого планування – пожежна безпека. Крім того, можливим фактором впливу була економія простору.

Що таке хрущовки

Хрущовки – це здебільшого 5-поверхові панельні й цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу. Їх почали масово зводити під час правління Микити Хрущова. Звідси й назва.