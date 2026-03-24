1% при купівлі житла можна не платити: хто має на це право

Під час купівлі житла новий власник зазвичай сплачує 1% пенсійного збору від вартості квартири. Водночас закон передбачає винятки, коли цей платіж можна не вносити або повернути після угоди.

Хто має платити пенсійний збір?

Пенсійний збір сплачує покупець нерухомості, ставка – 1% від вартості житла, зазначеної у договорі купівлі-продажу, зазначено на сайті Пенсійного фонду.

Платіж потрібно внести до моменту нотаріального посвідчення договору. Без підтвердження оплати угоду не оформлять, тому фактично це обов'язковий етап купівлі.

Розмір збору напряму залежить від вартості житла. Наприклад, при купівлі квартири за 2 мільйони гривень сума збору становитиме 20 тисяч гривень.

Чи можна законно не платити пенсійний збір при купівлі квартири?

У 2026 році закон дозволяє не сплачувати пенсійний збір у кількох випадках, повідомляє АО "Бачинський". Наприклад, ви купуєте житло вперше. Якщо людина раніше не мала у власності нерухомості, вона має право на звільнення від цього платежу.

Також не платять збір ті, хто перебуває на квартирному обліку, або інвестує у будівництво житла, а не купує готову квартиру. У таких ситуаціях угода може бути оформлена без сплати 1%.

Зверніть увагу! Водночас це право потрібно підтвердити документально ще до підписання договору. Зазвичай вимагають довідку з реєстру прав на нерухомість про відсутність житла, заяву покупця, а також інші підтвердження залежно від ситуації.

У таких випадках нотаріус може посвідчити договір без підтвердження сплати збору, але лише якщо надані всі необхідні документи. Якщо підтверджень немає, платіж доведеться внести навіть за наявності права на звільнення.

Як повернути 1% пенсійного збору?