1% до Пенсійного фонду: хто і чому має сплатити при купівлі житла

Купівля квартири в Україні рідко обмежується лише ціною житла. Щоб оформити право власності, покупцю доводиться сплатити пенсійний збір, інакше нотаріус не зможе посвідчити договір.

Хто має платити пенсійний збір?

За загальним правилом пенсійний збір при купівлі квартири сплачує саме покупець, тобто новий власник житла. Це передбачено законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", зазначають на порталі Верховної ради України.

Розмір збору становить 1% від вартості квартири, зазначеної в договорі купівлі-продажу. Якщо в угоді прописана сума, наприклад, 50 тисяч доларів, то пенсійний збір складатиме 500 доларів у гривневому еквіваленті на день оплати.

Важливо, що сплачується відсоток від суми, яку сторони офіційно зафіксували в договорі, а не ринкова вартість житла. Оплата здійснюється перед нотаріальним оформленням угоди, а квитанція додається до пакета документів.

Чи можна законно не платити пенсійний збір при купівлі квартири?

У законодавстві передбачені випадки, коли покупець може бути звільнений від сплати пенсійного збору. Однак це не відбувається автоматично, і найчастіше потрібно надати підтвердні документи, пишуть на сайті Portmone.

Не треба сплачувати 1% пенсійного збору:

громадянам, які купують житло вперше та можуть підтвердити, що раніше не мали квартири чи будинку у власності;

людям, які офіційно перебувають у черзі на отримання житла від держави;

юридичним особам, які купують нерухомість за бюджетні кошти.

Попри наявність цих норм, на практиці нотаріуси часто вимагають або оплату збору, або чіткі документи, які підтверджують право на звільнення. Через це деякі покупці все одно змушені платити, щоб пришвидшити оформлення угоди.

Чому без пенсійного збору нотаріус не оформить угоду?

Сплата пенсійного збору є обов'язковою умовою для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири. Нотаріус перевіряє наявність квитанції або документів, які підтверджують звільнення від платежу.

Важливо! Без цього договір не може бути посвідчений, а отже, право власності не буде внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме тому покупці зазвичай сплачують збір ще до походу до нотаріуса або безпосередньо в день оформлення угоди.

У яких випадках пенсійний збір взагалі не стягується?

Пенсійний збір прив'язаний саме до договору купівлі-продажу нерухомості. Якщо квартира переходить у власність не через купівлю, а іншим способом, платити 1% до Пенсійного фонду не треба.

Наприклад, якщо житло отримують у спадок, дарують або передають за договором довічного утримання, пенсійний збір не сплачується. Так само його не стягують у випадках, коли право власності набувають на підставі судового рішення або приватизації.

Як повернути 1% пенсійного збору?