Навіть найдорожчий ремонт можна зіпсувати дрібними деталями. Дизайнери розповіли, які предмети декору одразу вбивають атмосферу дому.

Про які речі вдома варто забути?

Нереалістичні штучні рослини

Зелень має додавати кімнаті життя, а надто дешеві й нереалістичні штучні рослини роблять протилежне. Вони накопичують пил і створюють відчуття занедбаності, пише The Spruce, передає 24 Канал.

Замість того, щоб додавати свіжості, невідповідні штучні композиції передають недбалість та безлад, підриваючи загальну вишуканість кімнати,

– каже дизайнерка та співзасновниця 18th Street Design Collective Нікі Ченг.

Штучні рослини / Фото Pexels

Витвори мистецтва нестандартних розмірів

Додавання творів мистецтва до простору є поширеною практикою. Проте невдалий вибір може фактично порушити гармонію простору.

Витвори мистецтва повинні приносити глибину та характер у кімнату, але низькоякісні вироби в пластикових рамках нестандартних розмірів лише створюють візуальний хаос,

– пояснює Ченг.

Витвори мистецтва в дизайні дому / Фото Pexels

Експертка Homes&Gardens також каже, що важливо правильно підбирати витвори мистецтва. Якщо вони будуть унікальними та єдиними у своєму роді, то це навпаки додасть вашому будинку особистості та інтриги. Ці скарби, на її думку, вносять душу у простір навколо вас.

Низькоякісні килими

Дешеві килими швидко втрачають вигляд, зсуваються та зношуються. У результаті простір виглядає неохайно.

Дизайнерка пояснює, що високоякісний килим зможе легко додати структури, тепла та чіткості, ще більше покращуючи загальний вигляд кімнати.

Варто також звертати увагу на обраний вами розмір килима, оскільки ця деталь також може порушити баланс інтерʼєру.

Килим / Фото Pexels

Тьмяні штори

Темі О'Меллі та Ерін Карлсон, засновниці Milly & O'Malley Interiors + Market, кажуть що тонкі штори неправильної довжини можуть швидко зіпсувати вигляд приміщення.

Вони також рекомендують вибирати міцні кільця для штор та добре виготовлений карниз.

Штори / Фото Pexels

Дешеві торшери

Освітлення формує атмосферу простору. Але недорогі торшери з непропорційним дизайном і надмірним декором лише підкреслюють відсутність смаку. Замість затишку вони роблять кімнату застарілою та хаотичною.

Завдяки незграбним пропорціям, нечітким оздобленням або надмірно декоративним деталям вони можуть швидко зіпсувати враження простору,

– наголошує дизайнерка.

Торшер у кімнаті / Фото Pexels

Перш ніж інвестувати в торшер, проведіть попереднє дослідження стилю, матеріалу та кольору. Дизайнери радять переконатися, що він гармонійно вписується в простір, який ви оформляєте.

