В Україні схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Тобто тепер іпотеку для українців видаватимуть за європейськими правилами, а це означає прозорість умов кредиту, страхування від ризиків, зокрема воєнних, менше ризиків купити недобудову тощо.

Що передбачає ухвалена Стратегія і як тепер українці отримуватимуть іпотечне кредитування, інформує 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Які ключові напрями іпотечного кредитування

Відповідно до Стратегії, що була узгоджена з МВФ, передбачається:

впровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку,

забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків,

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією (йдеться про створення відкритої бази даних цін на нерухомість),

вдосконалення законодавства та підзаконних актів для поліпшення процесів забудови задля зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу,

оновлення стратегії оператора державної програми "єОселя", ПРАТ "Укрфінжитло", та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки тощо.

Зауважте! Директива 2014/17/ЄС відома ще як "Директива про іпотечний кредит". Вона встановлює єдині правила на рівні Євросоюзу про надання споживчих кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.

Що отримають українці від Директиви про іпотечний кредит

Попередня інформація.

Позичальник тепер повинен отримати стандартний інформаційний лист (ESIS) з усіма умовами кредиту. Це ставки, сума, графік погашення та інше.

Оцінка кредитоспроможності.

Перед наданням іпотеки кредитор повинен оцінити фінансовий стан позичальника.

Право на дострокове погашення.

Повернути кредит можна раніше строку з обмеженою або без штрафної плати.

Стандарти для посередників.

Тепер встановлюються вимоги щодо ліцензування та контролю над іпотечними брокерами.

Обов'язки щодо консультування.

Споживач зможе отримати поради про вибір того чи іншого іпотечного продукту.