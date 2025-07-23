Кредит на житло: вторинка падає, а новобудови набирають обертів

Попри те, що попит на нерухомість в Україні після повномасштабного вторгнення відновлюється, можливості придбати житло, наприклад через іпотечне кредитування, є доволі обмеженим.

Річ у тім, що лише за перші пів року 2025 року нові іпотечні кредити на житло видавали лише 11 банків із 60, передає 24 Канал з посиланням на слова першої заступниці голови Глобус Банку, Олени Дмитрієвої, під час Бізнес-клубу KBU.

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Що відомо про ринок іпотечного кредитування в Україні?

Відомо, що станом на 1 травня було видано іпотечних кредитів на понад 35 мільярдів гривень, але це все одно не охопило навіть 1% домогосподарств в Україні.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Крім того, за 2024 рік рівень іпотечного кредитування все ще не досяг довоєнних показників, адже було видано 82% від кредитів на житло у 2021 році.

Наразі іпотечні портфелі банків за рік зросли на 21% у грошовому вираженні, але кількість угод залишилася майже незмінною.

А частка проблемних іпотек зменшилася до 9%, що може свідчити про певну стабілізацію.

Які на сьогодні тенденції ринку житла?

На вторинному ринку спостерігається різке скорочення іпотек – на понад 1 600 кредитів. Однак зростає інтерес до кредитів під заставу майнових прав – 17% у 2025 році проти 5% за аналогічний період 2024 року.

Зауважте! Програма "єОселя" продовжує відігравати ключову роль у підтримці доступного житла. На неї припадає понад 95% усіх виданих іпотечних кредитів. Програму реалізують 10 банків, проте 93% кредитів видають державні банки.

Олена Дмитрієва додає, що нещодавно було затверджено нову Стратегію розвитку іпотечного кредитування, яка має встановити європейські стандарти на ринку житла.

Водночас, успіх цієї ініціативи залежатиме від реальних інструментів та відповідей на ключові для українців питання – такі як страхування від воєнних ризиків, ставки за іпотекою, умови кредитування тощо.