Майже кожен другий кредит: хто користується єОселею найчастіше
- Програмою "єОселя" найчастіше користуються військовослужбовці та правоохоронці, на яких припадає близько 48% виданих кредитів.
- Українці без власного житла складають другу за активністю групу користувачів програми, становлячи 27% позичальників.
Державна програма "єОселя" у 2026 році залишається основним інструментом іпотеки в Україні й перетнула позначку у 25 тисяч кредитів. Більшість припадає на кілька визначених категорій позичальників.
Хто найбільше користується програмою "єОселя"?
Найактивнішими учасниками програми залишаються військовослужбовці та правоохоронці, повідомляє Укрфінжитло.
На них припадає близько 48% усіх виданих кредитів, або майже 12 тисяч позичальників.
Для цих категорій діє пільгова ставка 3%, тому вони частіше користуються програмою. Військові також мають пріоритет під час отримання іпотеки.
Другою за активністю групою стали українці без власного житла. Їхня частка становить 27%, або понад 6,8 тисячі осіб. Вони також активно користуються програмою, але відстають від військових майже вдвічі.
Інші групи формують значно меншу частину позичальників:
- медики, педагоги та ВПО – 7%;
- ветерани – 2%;
- науковці – 2%.
До слова, за даними опитування НБУ, більшість іпотечних угод зараз припадає саме на первинний ринок. Покупці частіше обирають новобудови, а банки активніше працюють із такими об'єктами. Як зазначають в Укрфінжитлі, майже кожна друга угода припадає на первинний ринок.
У яких регіонах найчастіше оформлюють іпотеку?
Розподіл іпотечних угод за програмою "єОселя" поступово вирівнюється між різними областями. Якщо раніше попит зосереджувався переважно у західних регіонах, то тепер кредити оформлюють по всій країні.
Серед областей, де найчастіше оформлюють нові кредити за "єОселею", виділяються Одеська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська, повідомляє Міністерство економіки, довкіллі та сільського господарства. Ці регіони швидко наздоганяють лідерів за кількістю іпотек і формують нову географію попиту.
Водночас Київ і область залишаються ключовим центром ринку. Тут укладають близько 49% усіх іпотечних угод, що пояснюється концентрацією роботи та стабільним попитом на житло.