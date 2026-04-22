Майже кожен другий кредит: хто користується єОселею найчастіше

Державна програма "єОселя" у 2026 році залишається основним інструментом іпотеки в Україні й перетнула позначку у 25 тисяч кредитів. Більшість припадає на кілька визначених категорій позичальників.

Хто найбільше користується програмою "єОселя"?

Найактивнішими учасниками програми залишаються військовослужбовці та правоохоронці, повідомляє Укрфінжитло.

На них припадає близько 48% усіх виданих кредитів, або майже 12 тисяч позичальників.

Для цих категорій діє пільгова ставка 3%, тому вони частіше користуються програмою. Військові також мають пріоритет під час отримання іпотеки.

Другою за активністю групою стали українці без власного житла. Їхня частка становить 27%, або понад 6,8 тисячі осіб. Вони також активно користуються програмою, але відстають від військових майже вдвічі.

Інші групи формують значно меншу частину позичальників:

медики, педагоги та ВПО – 7%;

ветерани – 2%;

науковці – 2%.

До слова, за даними опитування НБУ, більшість іпотечних угод зараз припадає саме на первинний ринок. Покупці частіше обирають новобудови, а банки активніше працюють із такими об'єктами. Як зазначають в Укрфінжитлі, майже кожна друга угода припадає на первинний ринок.

У яких регіонах найчастіше оформлюють іпотеку?