У єОселі підняли ліміти вартості житла: які квартири тепер можна купити за програмою

У 2026 році у програмі "єОселя" оновили граничну вартість житла через зміну показників будівництва. Нові ліміти вплинуть на те, які квартири підпадають під умови іпотеки.

Як змінюється гранична вартість житла за програмою?

Як зазначає Укрфінжитло, граничну суму розраховують на основі опосередкованої вартості будівництва у регіоні, і показник множать на два.

Дивіться також У 3 областях держава оплатить ремонт житла: хто може подати заявку

Ціна квартири може перевищувати цей рівень, але не більше ніж на 10%. Якщо різниця більша, житло вже не підходить під умови програми. Саме цей механізм визначає, які об’єкти залишаються доступними для купівлі.

Для прикладу, максимальна вартість квартири для сім'ї з трьох людей у Києві становить близько 4,8 мільйона гривень. Для Львова максимальна вартість – 4,1 мільйона гривень.

Навіть незначне оновлення базового показника змінює ситуацію на ринку. Частина квартир потрапляє під програму, тоді як інші автоматично випадають із переліку.

Де встановили найвищі та найнижчі граничні показники?

Найвищі граничні значення встановили у столиці та окремих регіонах. У Києві ліміт становить 62 230 гривень за квадратний метр, тоді як у Харківській та Донецькій областях він перевищує 55 тисяч гривень.

У Львівській області – 52 900 гривень за квадратний метр. У частині центральних і північних регіонів показники трохи нижчі, але все ще перевищують 53 тисячі гривень за квадратний метр, зокрема у Чернігівській та Київській областях.

Водночас у деяких областях встановили суттєво нижчі граничні значення. У Кіровоградській області ліміт становить 45 254 гривень за квадратний метр, у Закарпатській – 46 222 гривень, а у Житомирській – 46 804 гривень. У Полтавській та Івано-Франківській областях показники наближаються до 47–48 тисяч гривень.

До слова, за даними ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві становить 57 800 гривень, в Кропивницькому – 41 900 гривень. Тим часом у Львові середня вартість становить 63 900 гривень, що значно скорочує вибір покупців за програмою "єОселя".

Як змінилися умови єОселі у 2026 році?

Цьогоріч з 9 лютого в програмі "єОселя" запровадили жорсткіші вимоги до житла та позичальників. Зокрема, банки почали аналізувати угоди з нерухомістю за останні 36 місяців, а не за рік, як раніше. Якщо за цей час продавали житло з площею понад встановлену норму, у програмі можуть відмовити.

Також встановили чітку межу площі: квартира не може перевищувати норматив більш ніж на 10% і загалом не може бути більшою за 115,5 квадратного метра.