Рада підтримала нові правила для історичної забудови: що можуть заборонити власникам

В Україні уряд планує змінити правила збереження історичної забудови та посилити роль громад у цих рішеннях. Нові правила можуть поширити й на будівлі без статусу пам'яток, якщо вони мають цінність для міста чи села.

Що змінює новий законопроєкт?

26 березня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №11481. Документ визначає правові засади для збереження цінної історичної забудови в населених пунктах.

Під нові правила підпадають не лише офіційні пам'ятки культурної спадщини, а й будівлі, які мають історичну, архітектурну чи суспільну цінність для громади.

Такі об'єкти зможуть включати до спеціальних переліків на місцевому рівні. Для цього враховуватимуть історико-культурну, природну, архітектурну, археологічну або мистецьку цінність будівель.

Олена Шуляк Народна дупутатка, очільниця партії "Слуга Народу" Завдяки документу органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах визначених законом повноважень зможуть встановлювати необхідні обмеження для власників та користувачів об'єктів цінної історичної забудови задля досягнення справедливого балансу між розвитком населеного пункту та збереженням його історичного середовища, що, в свою чергу, дозволить покращити інвестиційний клімат в населених пунктах та підсилити ідентичність міст України.

Які повноваження отримають громади?

Законопроєкт розширює можливості органів місцевого самоврядування. Вони зможуть самостійно визначати, яка забудова є цінною для громади.

Місцева влада матиме право:

формувати переліки цінних об'єктів;

встановлювати правила їх використання;

визначати вимоги до реконструкції або перебудови;

забороняти знесення чи зміну функції будівель.

Окремо громади зможуть регулювати вплив таких будівель на історичне середовище міста чи села та враховувати це під час планування забудови.

Як це вплине на власників нерухомості?

У разі остаточного ухвалення закону власники та користувачі таких об'єктів отримають додаткові обмеження. Вони стосуватимуться перебудови, зміни призначення або демонтажу будівель.

Ці обмеження вводять для збереження історичного середовища та балансу між розвитком населених пунктів і охороною забудови. Рішення щодо конкретних об'єктів ухвалюватимуть на місцевому рівні, що посилює роль громад у містобудівній політиці.

