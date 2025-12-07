Звідки у Львові взялася своя "Китайська стіна": чи справді цей будинок найдовший у місті

У Львові є своя "Китайська стіна". Так у місті називають житловий комплекс на вулиці Богдана Хмельницького.

Про історію будівлі, а також про те, чи є цей будинок найдовшим у місті, 24 Канал розповідає з посиланням на Telegraf.

Чому будинок у Львові називають "Китайською стіною"?

"Китайською стіною" у Львові називають житловий комплекс на вулиці Богдана Хмельницького, 267 – 269, зведений у стилі модерн. На момент спорудження у 1975 році мікрорайон Збоїща тільки формувався, тому будівля завдовжки близько 270 метрів справляла неабияке враження. Через свій масштаб вона і отримала назву.

Як зазначено на сайті ЮНЕСКО, Велика китайська стіна – один із найвідоміших оборонних комплексів світу, який зводили від 3 століття до нашої ери до 17 століття нашої ери вздовж північного кордону Китаю для захисту від нападів зі степів. Загальна довжина споруди становить понад 20 тисяч кілометрів. До структури комплексу входять стіни, кінні дороги, сторожові вежі, укриття, а також форти й прикордонні проходи. Її вважають найдовшою спорудою у світі.



Будинок у Львові, який називають "Китайською стіною" / Фото wikimapia.org

Які будинки у Львові насправді найдовші?

Попри поширену назву, "Китайська стіна" зовсім не є рекордсменом у Львові. На карті міста можна знайти значно довші споруди радянського періоду.

Наприклад, будинок на вулиці Стрийській, 103 сягає близько 350 метрів. У Сихівському районі найдовшим вважають дім на Кос-Анатольського, 4, відомий як Берлінська стіна. Його довжина становить приблизно 190 метрів, але особливість полягає у контрасті мешканців: одну частину заселили переселенці з Прип'яті, іншу – вихідці з галицьких сіл. Це зумовило різний підхід до облаштування прибудинкової території – від клумб до невеликих городів.

Що відомо про найдовший будинок у світі?

Найдовший житловий будинок у світі розташований у Луцьку. Його загальна довжина становить приблизно 1,75 кілометра, а разом із відгалуженнями – понад 3,2 кілометра. Комплекс об'єднує 38 будинків висотою від 5 до 9 поверхів та налічує близько 3 000 квартир, у яких проживає приблизно 10 тисяч мешканців.

З висоти будинок нагадує бджолині соти, тому місцеві називають його “багатоквартирним вуликом”. Комплекс будували поетапно з 1969 до 1980 року, заселяючи мешканців у міру завершення чергових секцій.