Суд може передати частку іншим співвласникам: які 4 умови

Частки у квартирах дедалі частіше стають джерелом конфліктів між співвласниками, особливо коли житло неможливо поділити або використовувати спільно. Закон дозволяє передати таку частку іншим власникам, але лише за чітко визначених умов і через суд.

Коли можуть припинити право на частку у квартирі?

Українське законодавство допускає примусове припинення права власності на частку у спільному майні, зазначається у Цивільному кодексі.

Суд розглядає такі справи, коли частка фактично заважає іншим співвласникам користуватися житлом. Наприклад, власники не можуть домовитися про проживання, ремонт чи продаж, а один із них не бере участі в утриманні квартири.

Передача частки іншим співвласникам можлива лише за таких умов:

частка є незначною і її не можна виділити в натурі;

квартира або будинок є неподільними;

спільне користування житлом неможливе;

припинення права не завдає істотної шкоди власнику.

Право особи на частку може бути припинене, якщо це не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї. Саме суд встановлює цей факт під час розгляду справи,

– розповідає адвокат Ігор Бузовський.

Чи можна забрати частку без компенсації?

Передати частку іншому співвласнику без виплати її вартості неможливо. Закон вимагає грошову компенсацію, і це ключова умова для ухвалення рішення.

Кошти потрібно внести заздалегідь на депозит суду. Без цього справа не матиме перспективи. Розмір компенсації зазвичай визначають на основі ринкової оцінки житла, яку проводить сертифікований оцінювач.

До матеріалів справи додаються документи, які підтверджують неможливість спільного користування. Це можуть бути довідки про склад сім'ї, підтвердження проживання, квитанції про оплату комунальних послуг, а також висновки експертів щодо технічного стану житла.

Що варто врахувати співвласникам житла?

Форма власності впливає на подальші дії співвласників. У частковій власності кожен має визначену частку, тоді як у спільній сумісній вона не закріплена до моменту поділу.

Це ускладнює вирішення спорів, оскільки спершу потрібно визначити частки кожного. Лише після цього можливі будь-які юридичні дії з майном. Юристи радять спершу намагатися врегулювати конфлікт шляхом домовленостей. Судовий розгляд потребує часу, витрат і чіткої доказової бази.

