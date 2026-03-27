Зруйноване житло без права власності: як змінять правила компенсацій

Українці, які втратили житло через війну, досі не можуть отримати компенсацію, якщо квартира була неприватизована. Уряд пропонує змінити правила, щоб дозволити людям оформити право власності навіть після руйнування і відкрити доступ до виплат.

Чому неприватизоване житло не дає права на компенсацію?

Компенсацію за зруйноване житло зараз надають лише власникам, чиє право зареєстроване у державному реєстрі. Якщо квартира чи будинок не приватизовані, подати заявку неможливо навіть у разі повного знищення, пише волонтерська платформа "Поверни своє".

Мешканці такого житла юридично мають статус наймачів, а не власників. Через це вони не входять до системи державних компенсацій і залишаються без доступу до виплат.

Ситуацію ускладнює чинна норма: якщо будинок зруйнований або визнаний аварійним, приватизувати його неможливо. Виникає замкнене коло – без приватизації немає компенсації, а після руйнування оформити право власності також не можна.

Ми пропонуємо змінити цю ситуацію, щоб ті люди, які мають на це право, приватизували житло та отримати підтримку від держави. Сподіваємося, що парламент підтримає ці зміни найближчим часом,

– зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Які зміни пропонує уряд?

Уряд зареєстрував законопроєкт №15088, який має змінити підхід до таких випадків. Документ передбачає можливість приватизувати житло навіть після його пошкодження або повного знищення.

У разі ухвалення закону люди зможуть:

оформити право власності на зруйноване житло;

внести дані до державного реєстру;

після цього подати заявку на компенсацію через програму "єВідновлення".

Ключова умова – наявність акту обстеження, який підтверджує факт руйнування. Саме цей документ стане підставою для подальшого оформлення права власності.

Як зміниться процедура отримання компенсації?

У разі ухвалення закону процедура складатиметься з кількох етапів. Спочатку потрібно зафіксувати пошкодження житла та отримати офіційний акт. Потім – звернутися до органу приватизації й оформити право власності.

Після внесення даних до державного реєстру з'явиться можливість подати заявку через Дію на отримання компенсації або житлового сертифіката.

Кошти за програмою не виплачують безпосередньо отримувачу. Після вибору нового житла їх перераховують продавцю, а саму угоду потрібно укласти у визначений строк.

Хто не зможе скористатися новими правилами?

Навіть після змін частина житла не підлягатиме приватизації. Зокрема:

службові квартири та житло у військових містечках;

об'єкти на території підприємств або в заповідних зонах;

нерухомість у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Поки законопроєкт не ухвалений, мешканці неприватизованого житла не мають механізму компенсації. Вони можуть лише фіксувати факт руйнування та збирати необхідні документи.

