Почему неприватизированное жилье не дает права на компенсацию?
Компенсацию за разрушенное жилье сейчас предоставляют только владельцам, чье право зарегистрировано в государственном реестре. Если квартира или дом не приватизированы, подать заявку невозможно даже в случае полного уничтожения, пишет волонтерская платформа "Верни свое".
Жители такого жилья юридически имеют статус нанимателей, а не владельцев. Поэтому они не входят в систему государственных компенсаций и остаются без доступа к выплатам.
Ситуацию осложняет действующая норма: если дом разрушен или признан аварийным, приватизировать его невозможно. Возникает замкнутый круг – без приватизации нет компенсации, а после разрушения оформить право собственности также нельзя.
Мы предлагаем изменить эту ситуацию, чтобы те люди, которые имеют на это право, приватизировали жилье и получить поддержку от государства. Надеемся, что парламент поддержит эти изменения в ближайшее время,
– отметила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
Какие изменения предлагает правительство?
Правительство зарегистрировало законопроект №15088, который должен изменить подход к таким случаям. Документ предусматривает возможность приватизировать жилье даже после его повреждения или полного уничтожения.
В случае принятия закона люди смогут:
- оформить право собственности на разрушенное жилье;
- внести данные в государственный реестр;
- после этого подать заявку на компенсацию через программу "еВідновлення".
Ключевое условие – наличие акта обследования, который подтверждает факт разрушения. Именно этот документ станет основанием для дальнейшего оформления права собственности.
Как изменится процедура получения компенсации?
В случае принятия закона процедура будет состоять из нескольких этапов. Сначала нужно зафиксировать повреждения жилья и получить официальный акт. Затем – обратиться в орган приватизации и оформить право собственности.
После внесения данных в государственный реестр появится возможность подать заявку через Дію на получение компенсации или жилищного сертификата.
Средства по программе не выплачивают непосредственно получателю. После выбора нового жилья их перечисляют продавцу, а саму сделку нужно заключить в определенный срок.
Кто не сможет воспользоваться новыми правилами?
Даже после изменений часть жилья не будет подлежать приватизации. В частности:
- служебные квартиры и жилье в военных городках;
- объекты на территории предприятий или в заповедных зонах;
- недвижимость в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.
Пока законопроект не принят, жители неприватизированного жилья не имеют механизма компенсации. Они могут только фиксировать факт разрушения и собирать необходимые документы.
Кто сможет получить социальное жилье?
В Украине запускают социальную аренду жилья для людей с низкими доходами, включая внутренне перемещенных лиц и молодые семьи.
Социальная аренда предусматривает долгосрочную аренду по сниженной стоимости, с возможностью впоследствии стать владельцем жилья через выкуп.