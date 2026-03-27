Почему неприватизированное жилье не дает права на компенсацию?

Компенсацию за разрушенное жилье сейчас предоставляют только владельцам, чье право зарегистрировано в государственном реестре. Если квартира или дом не приватизированы, подать заявку невозможно даже в случае полного уничтожения, пишет волонтерская платформа "Верни свое".

Смотрите также Рада поддержала новые правила для исторической застройки: что могут запретить владельцам

Жители такого жилья юридически имеют статус нанимателей, а не владельцев. Поэтому они не входят в систему государственных компенсаций и остаются без доступа к выплатам.

Ситуацию осложняет действующая норма: если дом разрушен или признан аварийным, приватизировать его невозможно. Возникает замкнутый круг – без приватизации нет компенсации, а после разрушения оформить право собственности также нельзя.

Мы предлагаем изменить эту ситуацию, чтобы те люди, которые имеют на это право, приватизировали жилье и получить поддержку от государства. Надеемся, что парламент поддержит эти изменения в ближайшее время,

– отметила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Какие изменения предлагает правительство?

Правительство зарегистрировало законопроект №15088, который должен изменить подход к таким случаям. Документ предусматривает возможность приватизировать жилье даже после его повреждения или полного уничтожения.

В случае принятия закона люди смогут:

оформить право собственности на разрушенное жилье;

внести данные в государственный реестр;

после этого подать заявку на компенсацию через программу "еВідновлення".

Ключевое условие – наличие акта обследования, который подтверждает факт разрушения. Именно этот документ станет основанием для дальнейшего оформления права собственности.

Как изменится процедура получения компенсации?

В случае принятия закона процедура будет состоять из нескольких этапов. Сначала нужно зафиксировать повреждения жилья и получить официальный акт. Затем – обратиться в орган приватизации и оформить право собственности.

После внесения данных в государственный реестр появится возможность подать заявку через Дію на получение компенсации или жилищного сертификата.

Средства по программе не выплачивают непосредственно получателю. После выбора нового жилья их перечисляют продавцу, а саму сделку нужно заключить в определенный срок.

Кто не сможет воспользоваться новыми правилами?

Даже после изменений часть жилья не будет подлежать приватизации. В частности:

служебные квартиры и жилье в военных городках;

объекты на территории предприятий или в заповедных зонах;

недвижимость в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Пока законопроект не принят, жители неприватизированного жилья не имеют механизма компенсации. Они могут только фиксировать факт разрушения и собирать необходимые документы.

Кто сможет получить социальное жилье?