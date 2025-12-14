30 тисяч доларів за переїзд: влада Італії запустила нову ініціативу

Влада італійського містечка Радікондолі посилює боротьбу проти зменшення населення. Цей мальовничий населений пункт розташований на тосканських пагорбах.

Що відомо про програму італійського уряду?

Влада Радікондолі, пропонує допомогу до 30 тисяч доларів на житло та супутні витрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Важливо! Містечко Радікондолі знаходиться приблизно в годині їзди на південь від Флоренції.

Цього року ми виділили понад 400 000 євро на підтримку купівлі та оренди нового житла, а також інші ключові заходи, такі як фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту та абонентам зеленої енергії,

– сказав мер Франческо Гуаргуальїні.

Ця програма не нова. Аналогічна вже була у 2023 році, повідомляє New York Post. Тоді ця ініціатива виглядала так:

приблизно 20 000 євро (це майже 23 400 доларів, згідно з теперішнім курсом) виділялося на покупку житла;

ще 6 000 євро (орієнтовно 7 000 доларів) виділялося на додаткові витрати, наприклад, опалення.

Якщо раніше місто орієнтувалося саме на покупців житла, то наразі заохочують орендарів.

Цікаво! Орендарі, які переїдуть у Радікондолі до початку 2026 року, можуть отримати компенсацію у вигляді половини орендної плати протягом перших 2 років життя у містечку.

Які умови довгострокового проживання окреслив уряд:

покупці нерухомості мають прожити в місті щонайменше 10 років;

орендарі мають прожити як мінімум 4 роки.

Яка ситуація в Радікондолі зараз?