30 тысяч долларов за переезд: власти Италии запустили новую инициативу
- Власти итальянского городка Радикондоли предлагают до 30 тысяч долларов на жилье и сопутствующие расходы, чтобы стимулировать переезд в город.
- Арендаторы могут получить компенсацию в виде половины арендной платы в течение первых 2 лет, если переедут до 2026.
Власти итальянского городка Радикондоли усиливают борьбу против уменьшения населения. Этот живописный населенный пункт расположен на тосканских холмах.
Что известно о программе итальянского правительства?
Власти Радикондоли, предлагает помощь до 30 тысяч долларов на жилье и сопутствующие расходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Важно! Городок Радикондоли находится примерно в часе езды на юг от Флоренции.
В этом году мы выделили более 400 000 евро на поддержку покупки и аренды нового жилья, а также другие ключевые мероприятия, такие как финансовая помощь студентам, пассажирам общественного транспорта и абонентам зеленой энергии,
– сказал мэр Франческо Гуаргуальини.
Эта программа не новая. Аналогичная уже была в 2023 году, сообщает New York Post. Тогда эта инициатива выглядела так:
- примерно 20 000 евро (это почти 23 400 долларов, согласно нынешнему курсу) выделялось на покупку жилья;
- еще 6 000 евро (ориентировочно 7 000 долларов) выделялось на дополнительные расходы, например, отопление.
Если раньше город ориентировался именно на покупателей жилья, то сейчас поощряют арендаторов.
Интересно! Арендаторы, которые переедут в Радикондоли до начала 2026 года, могут получить компенсацию в виде половины арендной платы в течение первых 2 лет жизни в городе.
Какие условия долгосрочного проживания очертило правительство:
- покупатели недвижимости должны прожить в городе не менее 10 лет;
- арендаторы должны прожить как минимум 4 года.
Какова ситуация в Радикондоле сейчас?
Исторически в Радикондоле проживало 3 тысячи жителей. Однако сейчас их там – 966. Для понимания, пустует примерно 100 из 450 домов.
Местные власти хотят не просто улучшить ситуацию сейчас. Эти изменения должны способствовать развитию города в перспективе.
Жилье по этой программе предлагается разное. Можно выбрать как небольшую квартиру в центре, так и просторный фермерский дом на окраине.