Українці можуть втратити компенсацію за житло: які 4 помилки блокують виплати

Українці можуть втратити право на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло через процедурні помилки, навіть якщо формально мають право на виплати. Також власники схожих квартир нерідко отримують різні суми виплат через формулу, за якою держава рахує компенсацію.

Через які помилки українці втрачають право на компенсацію?

Як повідомляє "Мінфін", ремонт до офіційного обстеження може залишити власників без компенсації.

Якщо квартиру чи будинок повністю або частково відновили до приїзду комісії, вона може не підтвердити масштаби руйнувань.

Компенсацію можуть заблокувати через іпотеку або інше обтяження в державному реєстрі. Поки таке обмеження не знімуть, виплати можуть не погодити. Банки не завжди погоджуються закривати іпотеку навіть після повного знищення житла, тому частині власників доводиться звертатися до суду.

Якщо квартира або будинок належать кільком співвласникам, для оформлення компенсації потрібна письмова згода всіх власників або офіційно виділені частки. Водночас уряд спростив порядок отримання компенсації. Відтепер, якщо навіть один з власників виїхав, не виходить на зв'язок або не бере участь в утримання майна, це не блокує отримання допомоги.

Окремі труднощі виникають через спадкування житлового сертифіката. Якщо власник помер після отримання документа, але не встиг використати кошти, спадкоємці можуть мати проблеми через повторну верифікацію в системі.

Без якого документа неможливо отримати компенсацію?

Самих фотографій зруйнованого житла недостатньо для отримання компенсації. Головним документом для виплат є акт обстеження руйнувань комісією.

Такий акт складають органи місцевого самоврядування після перевірки пошкодженого або знищеного житла. Для підтвердження руйнувань також можуть враховувати документи ДСНС, витяги з ЄРДР, технічні висновки та результати дистанційного обстеження за допомогою дронів і супутникових знімків.

Без внесення житла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно компенсацію не призначать. Якщо об'єкта немає у реєстрі, власник не зможе підтвердити право на виплати.

Перед поданням заяви варто перевірити дані у реєстрі – адресу, площу та форму власності. Це особливо важливо для старих будинків або нерухомості, яку оформлювали багато років тому.

Чому дві схожі квартири можуть отримати різну суму?

Суму компенсації рахують за спеціальною формулою. Під час розрахунку враховують загальну та житлову площу, кількість кімнат, тип житла, рік забудови, регіональний коефіцієнт і вартість будівництва в конкретній області. Тобто власники двох схожих квартир можуть отримати різні суми виплат залежно від регіону.

Для пошкодженого житла передбачили дві категорії виплат. За ремонти категорії А можна отримати до 200 тисяч гривень. Для категорії Б – до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків.

Якщо житло повністю знищене, власники можуть отримати житловий сертифікат для купівлі нового помешкання або гроші на відбудову будинку на власній земельній ділянці.

Чим відрізняється житловий ваучер від грошей на будівництво?

Українці у програмі "єВідновлення" можуть обрати між житловим ваучером і коштами на будівництво нового будинку, причому розмір компенсації залишається незмінним.

Житловий ваучер дозволяє швидше придбати готове житло, тоді як кошти на будівництво доступні лише для власників приватних будинків і вимагають більше часу.