Земля приватизована на іншу особу: кому належить будинок у 2026 році

Право власності на приватний будинок і землю під ним в Україні може оформлюватися окремо. Через це будинок належатиме одній особі, а земельна ділянка іншій, що часто викликає питання під час будівництва, продажу або спадкування нерухомості.

Кому належить будинок, якщо земля приватизована?

Власником будинку вважається особа, на яку зареєстроване право власності на житло, пише 24 Канал з посиланням на Цивільний кодекс України.

Якщо будинок зведений законно та внесений до Державного реєстру речових прав, особа, яка вказана у документах, є його повноправним власником незалежно від того, кому належить земля.

Водночас приватизована земельна ділянка залишається у власності тієї особи, на яку вона оформлена. Це означає, що в Україні допускається ситуація, коли будинок і земля під ним мають різних власників.

Це створює правову залежність власника будинку від власника землі, зокрема у питаннях користування ділянкою або подальшої забудови.

Чи можна побудувати будинок, якщо земля належить родичу?

Побудувати будинок на землі, яка перебуває у власності родича, можливо лише за наявності правових підстав для користування ділянкою, зазначає юристка Наталя Віламова. Сам факт родинних зв'язків не надає права на будівництво.

Наприклад, якщо на приватизованій землі стоїть стара хата, а родина планує збудувати на її місці новий будинок, важливо з'ясувати кому він належить. Якщо стара хата оформлена на будь-кого з родичів, то і новий будинок, зведений на цій же земельній ділянці, вважатиметься його власністю.

Інша ситуація виникає тоді, коли стара хата належить вам, але земля під нею оформлена на іншу особу. Якщо ви хочете знести старий будинок і побудувати новий на його місці, без врегулювання прав на землю це зробити не вдасться.

Важливо! Для законного зведення будинку необхідно отримати згоду власника землі та оформити відповідний документ. Це може бути договір оренди, договір користування або інша форма речового права, яка дозволяє забудову.

Якщо будівництво здійснено без такого оформлення, будинок можуть визнати самочинним. У такому разі його буде складно зареєструвати, продати або передати у спадщину.

Кому належить земля під приватним будинком?

Земельна ділянка під приватним будинком належить тому, на кого оформлене право власності на землю. Якщо будинок продається або переходить у спадщину, право на землю переходить до нового власника будинку лише у випадку, якщо це прямо передбачено документами.

Коли ж власник будинку і власник землі різні, земля не переходить автоматично. У такій ситуації власник будинку користується ділянкою на підставі договору або встановленого законом права користування.