Кому принадлежит дом, если земля приватизирована?

Владельцем дома считается лицо, на которое зарегистрировано право собственности на жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

Смотрите также Купили квартиру в браке и оформили на одного: когда суд может признать жилье общим

Если дом возведен законно и внесен в Государственный реестр вещных прав, лицо, которое указано в документах, является его полноправным владельцем независимо от того, кому принадлежит земля.

В то же время приватизированный земельный участок остается в собственности того лица, на которое он оформлен. Это означает, что в Украине допускается ситуация, когда дом и земля под ним имеют разных владельцев.

Это создает правовую зависимость владельца дома от владельца земли, в частности в вопросах пользования участком или дальнейшей застройки.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Можно ли построить дом, если земля принадлежит родственнику?

Построить дом на земле, которая находится в собственности родственника, возможно только при наличии правовых оснований для пользования участком, отмечает юрист Наталья Виламова. Сам факт родственных связей не дает права на строительство.

Например, если на приватизированной земле стоит старый дом, а семья планирует построить на ее месте новый дом, важно выяснить кому он принадлежит. Если старый дом оформлен на кого-либо из родственников, то и новый дом, возведенный на этом же земельном участке, будет считаться его собственностью.

Другая ситуация возникает тогда, когда старый дом принадлежит вам, но земля под ним оформлена на другое лицо. Если вы хотите снести старый дом и построить новый на его месте, без урегулирования прав на землю это сделать не удастся.

Важно! Для законного возведения дома необходимо получить согласие собственника земли и оформить соответствующий документ. Это может быть договор аренды, договор пользования или другая форма вещного права, которая позволяет застройку.

Если строительство осуществлено без такого оформления, дом могут признать самовольным. В таком случае его будет сложно зарегистрировать, продать или передать по наследству.

Кому принадлежит земля под частным домом?

Земельный участок под частным домом принадлежит тому, на кого оформлено право собственности на землю. Если дом продается или переходит по наследству, право на землю переходит к новому владельцу дома только в случае, если это прямо предусмотрено документами.

Когда же владелец дома и владелец земли разные, земля не переходит автоматически. В такой ситуации владелец дома пользуется участком на основании договора или установленного законом права пользования.