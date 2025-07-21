Скільки влітку 2025 року коштує косметичний ремонт квартири

Попри війну, попит на косметичний ремонт житла залишається стабільним. Українці продовжують купувати квартири та приводити їх до ладу, хоча стрімке подорожчання будматеріалів суттєво впливає на кінцеву вартість ремонтних робіт.

Про те, скільки коштує косметичний ремонт у 2025 році, які чинники формують ціну та які нюанси варто врахувати перед початком робіт, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Скільки коштує косметичний ремонт у 2025 році?

Ціна ремонту залежить від регіону, обсягу робіт та виконавців – приватників чи офіційних підрядників. У середньому у 2025 році послуги офіційних будівельних компаній обходяться в 4 – 5 тисяч гривень за квадратний метр. Йдеться саме про "офіційні" бригади. Майстер Вадим Лигаченко зазначив, що в нинішніх умовах краще звертатися до таких виконавців.

Слід мати на увазі, що в зазначену суму входить лише робота. Матеріали – фарба, шпалери, підлогове покриття, розетки тощо – рахують окремо, що може істотно збільшити загальні витрати. При цьому ремонт у новобудовах і квартирах на вторинному ринку коштує приблизно однаково, оскільки типові роботи не відрізняються.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Що включає косметичний ремонт?

Косметичний ремонт – це оновлення інтер'єру без втручання в інженерні комунікації чи перепланування. До стандартного переліку робіт зазвичай входять:

фарбування або обклеювання стін і стель;

заміна підлогового покриття (ламінат, лінолеум);

встановлення нових розеток і вимикачів.

Як уточнив Лигаченко: інші роботи – зняття старих шпалер, вирівнювання стін, штроблення під проводку, монтаж карнизів або раковини – обговорюють окремо. Зазвичай ремонт триває приблизно півтора місяця.

Додаткові послуги, такі як демонтаж старих покриттів чи підготовка поверхонь, оплачують окремо і можуть збільшити кошторис на 20 – 30%.

Приватні майстри чи офіційні бригади: кого обрати у 2025 році?

До 2022 року вибір між приватними майстрами та будівельними компаніями здебільшого залежав від бюджету та бажання уникнути ризиків. Приватники зазвичай просили менше, але якість їхніх послуг була непередбачуваною. З компаніями все було простіше: договір, чіткий графік та визначений обсяг робіт.

У 2025 році ситуація ускладнилася через дефіцит кваліфікованих кадрів – багато майстрів мобілізовані або виїхали з країни. Через це компанії змушені залучати пенсіонерів та жінок, які мають відповідний досвід.

У таких умовах офіційні компанії мають перевагу: вони працюють за контрактами, надають гарантії та не зникають після авансу.



Послуги майстрів з ремонту коштують 4 – 5 тисяч гривень за квадрат / Фото Pexels

Які є ризики ремонту в час війни?

Планування ремонту у 2025 році залишається складним через війну. Високі ціни на матеріали – не єдина проблема. Існує реальний ризик пошкодження житла внаслідок обстрілів.

Вадим Лигаченко наголошує, що тепер ремонт із заміною техніки й меблів може обійтися в ту ж суму, за яку купували квартиру. Капітальний ремонт вартуватиме ще більше, а дизайнерський – у кілька разів дорожче.

Щоб знизити фінансові ризики, варто:

укладати офіційний договір з чіткими умовами;

уточнювати перелік додаткових робіт заздалегідь;

купувати матеріали із запасом – ціни можуть зрости;

звертатись до перевірених компаній з хорошою репутацією.

Як заощадити на косметичному ремонті?

Є кілька способів зменшити витрати без втрати якості:

виконати підготовчі роботи самостійно (наприклад, демонтаж старого покриття або шпалер);

купувати матеріали під час акцій або у великих мережевих магазинах;

обирати бюджетніші варіанти (наприклад, фарбу замість шпалер);

планувати ремонт у міжсезоння, коли попит на майстрів нижчий.

Проте економити на оплаті праці майстрів не варто. Надто низька ціна часто означає низьку якість, що згодом обертається додатковими витратами.