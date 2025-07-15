Ціни на житло в Івано-Франківську: де купити квартиру вигідніше цього року

Відповідно до аналізу ринку нерухомості Івана-Франківська, за останні 6 місяців ціни на вторинному ринку зросли, натомість на первинному ринку навпаки впали. Водночас щодо оренди, то там ціни зросли лише на 1-кімнатні квартири.

Яку ціна за житло треба віддати на первинному та вторинному ринку Івано-Франківська та скільки треба віддати за оренду квартири у місті, передає 24 Канал з посиланням на статистику від ЛУН.

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Що з цінами на квартири на первинці та вторинці?

У новобудовах Івано-Франківська вартість квадратного метра у новобудовах в середньому становить десь 850 доларів. Втім все залежить від класу житлового комплексу, де розміщене житло.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Наприклад, в економкласі ціна становить 620 доларів, а в комфорт – вже 800 доларів,

У бізнес-класі ціна сягає 890 доларів, а у преміум – 1 150 доларів.

Щодо вторинки, то на цьому ринку ціни на всі види квартир підскочили:

1-кімнатні квартири обійдуться в 38 тисяч доларів, а 2-кімнатні – в 56 тисячі доларів.

Найдорожчою вийде 3-кімнатна квартира з ціною в 73 тисячі доларів.

Зауважте! Щоб заробити на 1-кімнатну квартири у Івано-Франківську потрібно відкладати всю зарплату протягом майже 6 років. На 2-кімнатну квартиру треба складати 8,5 року, а на 3-кімнатну – більш ніж 11 років.

Яка ціна оренди?