Від 45 до 342 тисяч доларів: які ціни на квартири в різних районах Києва

Вартість житла у Києві, як і раніше, суттєво залежить від району. Найвищі ціни фіксують у Печерському районі, тоді як найдоступніші квартири продають переважно у Деснянському. Середні ціни коливаються від 45 до 342 тисяч доларів.

Скільки коштує вторинне житло в Києві?

Про ситуацію на первинному та вторинному ринках житла столиці станом на 10 травня 2026 року свідчать дані ЛУН.

У середньому однокімнатна квартира на вторинному ринку Києва коштує 73 тисячі доларів. За двокімнатне житло просять приблизно 115 тисяч доларів, а трикімнатне оцінюють у середньому в 165 тисяч доларів. За рік ціни зросли на 13%, 15% і 10% відповідно.

Найдешевші однокімнатні квартири продають у Деснянському районі – 45 тисяч доларів. У Святошинському районі таке житло коштує майже 53 тисяч доларів, в Оболонському – 60 тисяч доларів, а у Солом'янському – 65 тисяч доларів. У Дніпровському районі середня ціна становить 70 тисяч доларів, у Голосіївському – 81,5 тисячі.

Водночас найдорожчими залишаються центральні райони столиці. У Шевченківському районі однокімнатна квартира коштує в 99,8 тисячі доларів, а в Печерському – 153 тисячі доларів.

Суттєву різницю фіксують і в сегменті двокімнатного житла. Якщо в Деснянському районі квартири продають у середньому за 63 тисячі доларів, то в Печерському – вже за 220 тисяч доларів. Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим районами перевищує три рази. Трикімнатні квартири найдешевші також у Деснянському районі – 79 тисяч доларів, а найдорожчі у Печерському – 342 тисячі. Тут різниця вже понад 4 рази.

У всіх районах ціни на квартири (одно-, дво-, трикімнатні) за рік зросли, окрім трикімнатного житла у Солом'янському районі, яке трохи подешевшало.

На вторинному ринку Київ у лідерах по Україні за цінами на квартири – дво- та трикімнатні помешкання там найдорожчі. Лише в сегменті однокімнатного житла столицю незначно випереджає Львів, де середня ціна на 200 доларів вища.

Які ціни на квартири в новобудовах столиці?

На первинному ринку середня вартість квадратного метра в новобудовах економкласу становить 43 тисячі гривень, що на 9% більше, ніж торік. У комфорт-класі ціна зросла на 13% – до 53 тисяч гривень за квадратний метр. У бізнес-класі квадрат житла коштує в середньому 78 тисяч гривень, що на 8% більше, ніж рік тому.

Найдоступніше житло серед новобудов – у Деснянському районі, де квадратний метр коштує приблизно 34,4 тисячі гривень. У Дніпровському районі ціни становлять близько 48,8 тисячі гривень, а у Святошинському, Солом'янському та Оболонському районах – 55 – 57 тисяч гривень за квадрат.

Найдорожчим традиційно залишається Печерський район, де середня ціна квадратного метра сягає 125 тисяч гривень. У Шевченківському районі цей показник становить 74,8 тисячі гривень.

За ціною квадратного метра у новобудовах Львів випереджає Київ. Там квадрат коштує в середньому понад 65 тисяч гривень, у столиці – понад 57 тисяч.

Чому житло на правому березі дорожче, ніж на лівому?

Бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський у коментарі "РБК-Україна" пояснив, що житло на правому березі Києва традиційно дорожче через кращу логістику та концентрацію ділової активності. За його словами, більшість робочих місць розташовані саме у центрі та на правому березі, тому покупці готові більше платити за можливість витрачати менше часу на дорогу.

Чи впливає зростання цін на бажання українців купувати житло?

Попри подорожчання нерухомості, понад половина українців планують придбати житло у 2026 році, зокрема і в Києві. За даними дослідження DIM.RIA, про це заявили 51,1% опитаних. Найчастіше покупці розглядають житло вартістю від 30 до 60 тисяч доларів, тоді як близько третини шукають дешевші варіанти – до 30 тисяч доларів.

У випадку столиці у такий бюджет можна вкластися лише з однокімнатним житлом у найдешевших районах. Однак зауважимо, що вказані ціни – середні. На ринку завжди можна знайти як дешевші, так і дорожчі квартири. Все залежить від розташування, площі, стану помешкання.

Що буде з ринком житла в Києві найближчими місяцями?

Рієлторка та аналітикиня Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначила, що у травні 2026 року різких змін цін на первинному ринку не очікується як в Україні загалом, так і у Києві.

"Забудовники зараз у режимі обережної рівноваги: собівартість зростає, однак платоспроможний попит не дозволяє агресивно підіймати ціни", – пояснила рієлторка.

За словами експертки, найбільший попит зараз мають готові або майже готові новобудови, яких у Києві багато. Якісні житлові комплекси з розвиненою інфраструктурою можуть подорожчати приблизно на 2 – 5%.

На вторинному ринку швидше продається житло у хорошому стані, з адекватною ціною та у вдалих локаціях. Натомість переоцінені квартири можуть довго залишатися без покупців. Одним із ключових трендів ринку залишається автономність житла. Квартири та будинки з резервним живленням і можливістю комфортно переживати відключення мають вищий попит і часто продаються дорожче.

Експерти прогнозують, що до кінця 2026 року ринок нерухомості залишатиметься відносно стабільним, а ціни у таких містах як Київ поступово зростатимуть через високий попит та активне будівництво.

Які загалом ціни на квартири по Україні?

За даними ЛУН, житло в Україні за рік подорожчало майже в усіх областях як на вторинному, так і на первинному ринках. Найвищі ціни традиційно фіксують у Києві та західних регіонах, тоді як найдешевші квартири продають у прифронтових містах.

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку продають у Львові, Києві та Ужгороді. Найдешевше житло можна купити у Запоріжжі, Миколаєві та Харкові. На первинному ринку найвищі ціни за квадратний метр у травні 2026 року зафіксували у Львові, Києві, Одесі та Ужгороді. Водночас найдешевші новобудови продають у Запоріжжі, Сумах і Харкові.

Експерти пояснюють високі ціни у західних областях стабільним попитом, безпековим фактором та подорожчанням будівництва. За словами Вікторії Берещак, на ринок також впливають дорожчі будматеріали, логістика та дефіцит працівників.