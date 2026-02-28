Жінка купила омріяний будинок: через 2 хвилини сталося те, що вразило її

Жінка купила свою першу нерухомість, але радість від новосілля тривала лише кілька хвилин. Як тільки вона зайшла всередину, її охопило жахливе відчуття – щось було не так з домом, який мав стати її "фортецею".

Що в будинку вразило нову власницю?

Що не так було з новою оселею жінки, розповідає The Mirror.

Після переїзду Зайна Дін активно ділиться в тіктоці новинами про свій новий будинок і ремонт. В одному з відео вона розповіла про шок, який пережила буквально за кілька хвилин після в'їзду в дім.

На опублікованому ролику Зайна зриває килим в одній із кімнат, сподіваючись знайти під ним красиву дерев'яну підлогу. Відео вона підписала: "Через 2 хвилини після того, як отримала ключі від свого будинку".

Спочатку вона тягне килим за кут, однак замість омріяної "ялинки" бачить лише голий бетон і бруд. Її реакція говорить сама за себе – тепер доведеться витрачатися на нове покриття або укладати паркет, що може коштувати чималих грошей.

Сподівалася знайти підлогу в ялинку, а натомість отримала ось це,

– поскаржилася жінка.

Що жінка побачила під килимом: дивіться відео

Що люди пишуть у коментарях?

У коментарях користувачі підтримали власницю. Дехто зізнався, що також знаходив під килимом неприємні сюрпризи. Інші зауважили: якщо будинок зведений після 1938 року, шанси натрапити на паркет "ялинкою" мінімальні, тож зривати килим – ризиковано.

Один із коментаторів написав, що спершу теж побачив бетон, але згодом таки знайшов дерев'яну підлогу глибше.

Також користувачі пояснили, що приблизно з 1935 – 1938 років "ялинку" перестали масово використовувати, а після війни деревину в будівництві суворо регулювали, надаючи перевагу кількості, а не якості.

На що звертати увагу при купівлі нового дому?

Іпотечний консультант Льюїс Шоу радить покупцям, особливо тим, хто вперше купує житло, обов'язково виконати низку перевірок перед заселенням. Серед першочергових кроків – заміна замків і фіксація показників лічильників, щоб уникнути зайвих витрат. Новим власникам також варто змінити адресу для пошти, заздалегідь підключити інтернет, дізнатися графік вивезення сміття тощо.

Що відомо про іншу неприємну історію, пов'язану із переїздом?

Подружжя зі США купило будинок, який здавався ідеальним без ремонту. Під час демонтажу стін у будинку вони знайшли старі пляшки, журнали і муміфіковані рештки тварин. Через ці знахідки чоловік і дружина серйозно захворіли.

Подружжю довелося повністю знести й відбудувати стіни, витративши приблизно 20 тисяч доларів. Знайдені артефакти зараз зберігають у місцевому музеї.