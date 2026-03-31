Чи можна купити будинок за єОселею: чому це складніше, ніж здається

Купівля будинку за програмою "єОселя" має більше нюансів, ніж придбання квартири, і частина з них може вплинути на саме рішення банку. Експерти радять перевіряти об'єкт і документи ще до подання заявки, щоб не втратити час і не отримати відмову на фінальному етапі.

Як відбувається купівля будинку за "єОселею"?

Процедура складається з кількох етапів і займає більше часу, ніж у випадку з квартирою, розповідають ЛУН.

Спочатку покупець подає заявку через Дію, отримує попереднє погодження банку, а вже після цього підбирає будинок і подає повний пакет документів.

Будинок перевіряють разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Це означає, що важливе значення має не лише сам об'єкт, а й правовий статус землі. Якщо з ділянкою є проблеми, банк може не погодити угоду навіть за відповідності самого будинку.

Окремо варто враховувати формат таунхаусів. Якщо такий об'єкт оформлений як квартира, процедура простіша. Якщо ж він має статус будинку, тоді застосовуються всі вимоги до землі та додаткові перевірки.

Які вимоги до будинку потрібно врахувати?

Програма передбачає обмеження щодо площі житла. Для однієї або двох осіб встановлено норму 65 квадратних метрів, а на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр, зазначається на сайті "єОселя".

Також діють обмеження за віком будинку, які залежать від категорії покупця. Для пільгових категорій доступні переважно нові будинки віком до трьох років, тоді як для інших покупців допускається житло віком до 20 років.

Такі вимоги значно звужують вибір, адже частина пропозицій на ринку не відповідає критеріям програми.

Чому важливо перевірити документи заздалегідь?

Експерти радять перевіряти документи ще до початку оформлення. Йдеться про право власності, кадастровий номер ділянки, а також відсутність арештів чи інших обтяжень.

Під час укладання угоди нотаріус перевіряє ці дані у державних реєстрах. Також він з'ясовує, чи немає судових заборон, боргів у продавця та чи надана згода подружжя, якщо це потрібно.

Якщо хоча б один із цих пунктів не відповідає вимогам, угоду можуть не погодити навіть після попереднього рішення банку.

Що потрібно зробити після купівлі будинку?

Після підписання договору необхідно зареєструвати право власності у державному реєстрі. Далі власник укладає договори з постачальниками комунальних послуг і перевіряє технічний стан будинку.

Фахівці радять одразу оглянути системи опалення та вентиляції, а також змінити замки, щоб уникнути побутових проблем після заселення.

Чому продавці не хочуть працювати з "єОселею"?