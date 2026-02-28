Найдорожче і найдешевше житло в Києві: огляд актуальних цін за районами
- Ціни на квартири в Києві залежать від району, найдорожчі традиційно в Печерському.
- Попит на квартири впав на 40% через енергетичну кризу та невизначеність із комунальними послугами, але різкого обвалу цін немає.
Ціни на житло в Києві традиційно залежать від локації. Найдорожчі квартири розташовані у Печерському районі, тоді як найбільш бюджетні пропозиції – у Деснянському.
Які ціни на квартири вторинку в Києві?
Про ситуацію з цінами на первинному та вторинному ринках столиці в останній день лютого 2026 року свідчать дані на ЛУН.
Читайте також Скільки коштують будинки під Києвом: аналітики назвали ціни на приватне житло
У середньому однокімнатна квартира в Києві коштує 70 тисяч доларів, двокімнатна – 112 тисяч, трикімнатна – 165 тисяч. За останній рік ціни зросли відповідно на 12%, 15% і 17%.
Середні ціни на однокімнатні квартири вторинного ринку такі:
- Деснянський район – 45 тисяч доларів;
- Святошинський – 54,9 тисячі доларів;
- Оболонський – 59,9 тисячі доларів;
- Дніпровський – 63,6 тисячі доларів;
- Солом'янський – 65,5 тисячі доларів;
- Голосіївський – 78 тисяч доларів.
- Шевченківський – 90 тисяч доларів;
- Печерський – 145 тисяч доларів.
Ціни на однокімнатні квартири на вторинці Києва / Інфографіка ЛУН
У сегменті двокімнатних квартир ціни такі:
Деснянський район – 60,4 тисячі доларів;
Святошинський – 74 тисячі доларів;
Оболонський – 84,5 тисячі доларів;
Дніпровський – 95 тисяч доларів;
Солом'янський – 97 тисяч доларів;
Голосіївський – 130 тисяч доларів.
Шевченківський – 141 тисяча доларів;
Печерський – 207 тисяч доларів.
Різниця між цінами в найдешевшому та найдорожчому районах – у понад 3 рази.
Ціни на двокімнатні квартири на вторинці Києва / Інфографіка ЛУН
Що з цінами на квартири в новобудовах Києва?
Середня ціна квадратного метра у столичних новобудовах становить 43 тисячі гривень у сегменті економ (на 2% більше, ніж торік), 50 тисяч гривень у комфорт-класі (зростання на 13%) та 78 тисяч гривень у бізнес-класі (зростання на 8%).
У районах ціни за квадратний метр такі:
Деснянський район – 36,2 тисячі гривень;
Дніпровський – 48,7 тисяч гривень;
Святошинський – 56,2 тисячі гривень;
Солом'янський – 56,5 тисячі гривень;
Оболонський – 57,4 тисячі гривень;
Голосіївський – 58,4 тисячі гривень;
Шевченківський – 73,6 тисячі гривень;
Печерський – 118 тисяч гривень.
Тут ситуація така ж, як і на вторинному ринку нерухомості – ціни в Деснянському районі у понад 3 рази нижчі, ніж у Печерському.
Ціни за квадрат житла в новобудовах Києва / Інфографіка ЛУН
Яка ситуація з попитом на квартири в Києві?
Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на коментарі рієлторів, попит на квартири на вторинному ринку в Києві впав приблизно на 40% через енергетичну кризу, проблеми з електрикою й опаленням. Багато потенційних покупців відклали питання купівлі через від'їзд із міста взимку й невизначеність із комунальними послугами.
Рієлтори не фіксують різкого системного обвалу цін, але деякі власники прибирають свої квартири з продажу, чекаючи стабілізації ринку. Найбільше падіння активності фіксують у районах із слабкою інженерною інфраструктурою. Ціни за квадрат у новобудовах Києва також трохи знизилися на тлі комунальних проблем і завмирання ринку.
Які ціни в Києві на оренду житла?
Вартість оренди квартир у Києві поступово знижуються. Орендарі віддають перевагу житлу з автономним опаленням та резервним живленням. Квартири без автономних систем стали менш привабливими, через що власники змушені знижувати ставки або довше шукати мешканців. Надійне житло з генераторами та автономним опаленням можна здати дорожче – різниця у ціні становить приблизно 15 – 25% порівняно зі звичайними квартирами.
За даними ЛУН, середня вартість оренди в столиці становить близько 17 тисяч гривень на місяць, але ситуація залежить від умов і типу житла.