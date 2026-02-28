Найдорожче і найдешевше житло в Києві: огляд актуальних цін за районами

Ціни на житло в Києві традиційно залежать від локації. Найдорожчі квартири розташовані у Печерському районі, тоді як найбільш бюджетні пропозиції – у Деснянському.

Які ціни на квартири вторинку в Києві?

Про ситуацію з цінами на первинному та вторинному ринках столиці в останній день лютого 2026 року свідчать дані на ЛУН.

У середньому однокімнатна квартира в Києві коштує 70 тисяч доларів, двокімнатна – 112 тисяч, трикімнатна – 165 тисяч. За останній рік ціни зросли відповідно на 12%, 15% і 17%.

Середні ціни на однокімнатні квартири вторинного ринку такі:

Деснянський район – 45 тисяч доларів;

Святошинський – 54,9 тисячі доларів;

Оболонський – 59,9 тисячі доларів;

Дніпровський – 63,6 тисячі доларів;

Солом'янський – 65,5 тисячі доларів;

Голосіївський – 78 тисяч доларів.

Шевченківський – 90 тисяч доларів;

Печерський – 145 тисяч доларів.



Ціни на однокімнатні квартири на вторинці Києва / Інфографіка ЛУН

У сегменті двокімнатних квартир ціни такі:

Деснянський район – 60,4 тисячі доларів;

Святошинський – 74 тисячі доларів;

Оболонський – 84,5 тисячі доларів;

Дніпровський – 95 тисяч доларів;

Солом'янський – 97 тисяч доларів;

Голосіївський – 130 тисяч доларів.

Шевченківський – 141 тисяча доларів;

Печерський – 207 тисяч доларів.

Різниця між цінами в найдешевшому та найдорожчому районах – у понад 3 рази.



Ціни на двокімнатні квартири на вторинці Києва / Інфографіка ЛУН

Що з цінами на квартири в новобудовах Києва?

Середня ціна квадратного метра у столичних новобудовах становить 43 тисячі гривень у сегменті економ (на 2% більше, ніж торік), 50 тисяч гривень у комфорт-класі (зростання на 13%) та 78 тисяч гривень у бізнес-класі (зростання на 8%).

У районах ціни за квадратний метр такі:

Деснянський район – 36,2 тисячі гривень;

Дніпровський – 48,7 тисяч гривень;

Святошинський – 56,2 тисячі гривень;

Солом'янський – 56,5 тисячі гривень;

Оболонський – 57,4 тисячі гривень;

Голосіївський – 58,4 тисячі гривень;

Шевченківський – 73,6 тисячі гривень;

Печерський – 118 тисяч гривень.

Тут ситуація така ж, як і на вторинному ринку нерухомості – ціни в Деснянському районі у понад 3 рази нижчі, ніж у Печерському.



Ціни за квадрат житла в новобудовах Києва / Інфографіка ЛУН

Яка ситуація з попитом на квартири в Києві?

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на коментарі рієлторів, попит на квартири на вторинному ринку в Києві впав приблизно на 40% через енергетичну кризу, проблеми з електрикою й опаленням. Багато потенційних покупців відклали питання купівлі через від'їзд із міста взимку й невизначеність із комунальними послугами.

Рієлтори не фіксують різкого системного обвалу цін, але деякі власники прибирають свої квартири з продажу, чекаючи стабілізації ринку. Найбільше падіння активності фіксують у районах із слабкою інженерною інфраструктурою. Ціни за квадрат у новобудовах Києва також трохи знизилися на тлі комунальних проблем і завмирання ринку.

Які ціни в Києві на оренду житла?

Вартість оренди квартир у Києві поступово знижуються. Орендарі віддають перевагу житлу з автономним опаленням та резервним живленням. Квартири без автономних систем стали менш привабливими, через що власники змушені знижувати ставки або довше шукати мешканців. Надійне житло з генераторами та автономним опаленням можна здати дорожче – різниця у ціні становить приблизно 15 – 25% порівняно зі звичайними квартирами.

За даними ЛУН, середня вартість оренди в столиці становить близько 17 тисяч гривень на місяць, але ситуація залежить від умов і типу житла.