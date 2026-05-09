Ціни на квартири продовжують рости: де продають найдорожче житло, а де – найдешевше

За останній рік житло подорожчало майже в усіх областях України – і на вторинному, і на первинному ринках. Найвищі ціни традиційно фіксують у Києві та західних регіонах, тоді як найдешевші квартири продають у прифронтових містах. Попри зростання вартості нерухомості, половина українців усе одно планує купівлю житла у 2026 році.

Які ціни на житло на вторинному ринку?

Про те, де станом на 9 травня 2026 року помешкання коштує найдорожче, а де найдешевше, свідчать дані на ЛУН.

Ціни на житло на вторинному ринку продовжують збільшуватися. Якщо аналізувати останній рік, ріст зафіксували в усіх областях, окрім Запорізької, де житло навпаки подешевшало.

Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Львові – 72,8 тисячі доларів, Києві – 72 тисячі, Ужгороді – 69 тисяч. Найдешевше житло у Запоріжжі – 15,5 тисячі доларів, Миколаєві – 20 тисяч, Харкові – 23,5 тисячі. У цьому сегменті за рік помешкання найвідчутніше додали в ціні у Тернополі – на 32%. В інших областях ціни зросли на 3 – 32%, залежно від міста.

У Кропивницькому та Миколаєві вартість однокімнатних квартир за рік не змінилася, а у Запоріжжі знизилася на 9%. Аналітики пов'язують це насамперед із безпековою ситуацією та нижчим попитом у прифронтових регіонах.



Ціни на однокімнатні квартири в містах України / Інфографіка ЛУН

Щодо двокімнатного вторинного житла, то воно найдорожче у Києві – 115 тисяч доларів, Львові – 102 тисячі, Ужгороді – 100 тисяч. Найдешевші помешкання продають у Запоріжжі – 22,3 тисячі доларів, Миколаєві – 32,6 тисячі, Сумах – 37 тисяч.

У цьому сегменті за рік квартири найпомітніше подорожчали також у Тернополі – на 29%. В інших областях ціни зросли на 6 – 19%, залежно від міста. У Дніпрі та Рівному вартість двокімнатних квартир за рік не змінилася, а у Запоріжжі вони подешевшали на 3%.



Ціни на двокімнатні квартири в містах України / Інфографіка ЛУН

Трикімнатні квартири найдорожчі в Києві – 165 тисяч доларів, Львові – 130 тисяч, Ужгороді – 119 тисяч. Найдешевше трикімнатне житло у Запоріжжі – 31,5 тисячі доларів, Миколаєві – 43 тисячі, Сумах – 48,5 тисячі.

За рік такі квартири найвідчутніше подорожчали в Сумах – на 35%. В інших містах зростання було в межах 5 – 25%. У Луцьку ціни залишилися на попередньому рівні, а в Запоріжжі впали на 10%.



Ціни на трикімнатні квартири в містах України / Інфографіка ЛУН

Скільки коштують квартири на первинці?

Щодо квартир у новобудовах, то за рік вони також подорожчали в усіх областях, окрім Запорізької.

Найвищі ціни за квадратний метр у травні фіксують у Львові – 65,3 тисячі гривень, Києві – 57,3 тисячі, Одесі – 51,3 тисячі, Ужгороді – 50,4 тисячі. Найдешевше квадратний метр можна купити у Запоріжжі – 24,1 тисячі, Сумах – 26 тисяч, Харкові – 29 тисяч.

Щодо змін у цінах за останній рік, то найвідчутніше подорожчання зафіксували у Хмельницькій області – на 23%. В інших областях вартість квадратного метра зросла у межах 3 – 19%. У Сумах ціни залишилися на попередньому рівні, а у Запоріжжі впали на 5%.



Ціни за квадратний метр у новобудовах / Інфографіка ЛУН

Експерти пояснюють високі ціни на житло у західних областях стабільним попитом, безпековим фактором та зростанням собівартості будівництва. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак у коментарі "Фокусу", на вартість квартир також впливають подорожчання будматеріалів, логістики й дефіцит кваліфікованих працівників.

Попри подорожчання житла, інтерес українців до купівлі нерухомості залишається високим.

Чи не лякає українців зростання цін на житло?

Понад половина українців планують купити нерухомість у 2026 році – про це заявили 51,1% опитаних у дослідженні, яке провели у DIM.RIA. Найчастіше покупці розраховують на житло вартістю від 30 до 60 тисяч доларів, а ще третина шукає варіанти дешевші за 30 тисяч.

У 33,9% опитаних сума, яку вони готові витратити на житло, зменшилася. Водночас 29,4% заявили про збільшення свого бюджету, а ще 36,8% не помітили змін у фінансових можливостях.

Згідно з результатами дослідження, ключовими чинниками під час ухвалення рішення про купівлю нерухомості залишаються рівень доходів, загальний фінансовий стан, вартість житла та безпекова ситуація в країні.

Що відбуватиметься з ринком купівлі житла далі?

Рієлторка та аналітикиня Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу повідомила, що травень 2026 року не принесе різких коливань вартості новобудов. "Забудовники зараз у режимі обережної рівноваги: собівартість зростає, однак платоспроможний попит не дозволяє агресивно підіймати ціни", – пояснила рієлторка.

За словами експертки, найбільший попит мають готові або майже готові новобудови, а якісні житлові комплекси з інфраструктурою можуть подорожчати на 2 – 5%.

На вторинному ринку швидше продаватимуться квартири у хорошому стані, з адекватною ціною та у зручних локаціях, тоді як переоцінене житло може довго залишатися без покупців. Одним із головних трендів стала автономність житла: квартири й будинки з резервним живленням та можливістю комфортно жити під час відключень мають конкурентну перевагу й продаються швидше та дорожче.

Експерти прогнозують, що до кінця 2026 року ринок нерухомості залишатиметься відносно стабільним, однак ціни й надалі поступово зростатимуть у регіонах із високим попитом та активним будівництвом.

Що відомо про тенденції на ринку нерухомості України?

Ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється, а головним рушієм залишаються квартири. Саме цей сегмент демонструє найвищий попит і найшвидше реагує на пожвавлення. Інтерес до приватних будинків також зростає, однак він усе ще значно нижчий через вищу вартість утримання та складніший вибір. У результаті попит на будинки наразі становить лише близько половини від попиту на квартири.

Сегмент оренди у 2026 році також демонструє зростання. Попит на житло збільшується насамперед у великих містах і західних регіонах, що поступово підтягує ціни вгору. Це свідчить про стабілізацію ринку, хоча конкуренція за якісне житло в популярних локаціях залишається високою.