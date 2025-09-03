Все більше українців починають розглядати паркомісця як вигідну інвестицію. За словами рієлторки Ірини Луханіної, особливо це актуально для Києва та великих міст, де проблема паркування завжди залишалася гострою.

Про це рієлторка Ірина Луханіна розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Чому вигідно вкладатися у паркомісця?

Крім того, паркінг нині виконує ще й функцію безпеки. В умовах воєнного стану та комбінованих атак підземні паркінги стали своєрідними укриттями.

Багато сімей під час тривог спускаються туди, сідають у машину і перебувають там до відбою,

– зазначила Луханіна.

Експертка наголошує: при виборі паркомісця варто враховувати не лише ціну, а й зручність та рівень безпеки. Важливими критеріями є:

простота заїзду та виїзду;

наявність охорони та відеоспостереження;

контроль доступу;

розмір і маневровість місця.

Значення має і висота паркінгу: у дворівневих комплексах нижній рівень може не підходити для великих авто.



Чому вигідно вкладатися у паркомісця / Фото Unsplash

Як підвищити ліквідність придбаного житла?

За словами Луханіної, на ринку нерухомості підвищується попит на квартири у будинках із сучасними паркінгами. Це стосується не лише купівлі, а й оренди. Тож інвесторам радять купувати паркомісце разом із квартирою, щоб підвищити її ліквідність.

Якщо це однокімнатна квартира – варто мати одне паркомісце. Для 2 – 3-кімнатних – краще два. Такий підхід скорочує термін експозиції на ринку,

– пояснила рієлторка.

Отже, паркомісце сьогодні – не лише комфорт для авто, а й стратегічний актив, який може стати важливою частиною інвестицій у нерухомість.

Яка ситуація з паркуванням в Україні?