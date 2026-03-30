Український ринок житла змінився: коли тепер вигідно купувати квартиру

У 2026 році українці не можуть орієнтуватися лише на "кращий місяць" для купівлі квартири, адже ринок працює за іншими правилами. Вирішальними стали фінансові можливості покупця та умови угоди, а не конкретна дата в календарі.

У які місяці вигідніше купувати квартиру?

Традиційно активний період на ринку триває з кінця весни до осені. Влітку з'являється більше пропозицій, а забудовники частіше пропонують знижки, щоб стимулювати продажі, розповіла експертка Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Водночас зима і початок року дають іншу перевагу. Покупців менше, тому легше домовитися про вигідніші умови або отримати додаткові бонуси.

Жорсткої прив'язки до місяців зараз немає. Будівельний цикл тривалий, а ситуація на ринку нестабільна, тому універсального "ідеального часу" фактично не існує.

Коли реально можна зекономити на купівлі?

У 2026 році ключову роль відіграє не сезон, а формат оплати. Найвигіднішим варіантом залишається повна оплата, яка дозволяє зафіксувати ціну і уникнути подальшого подорожчання.

Розтермінування також може бути вигідним інструментом. У такому випадку покупець фіксує вартість і виплачує її частинами без додаткових відсотків, якщо умови прописані чітко.

Через слабкий попит забудовники частіше пропонують гнучкі умови. Йдеться про знижки, дешевший квадрат при довшому розтермінуванні та індивідуальні домовленості.

Чи впливає сезон на ціни у 2026 році?

Сезонність зберігається, але вже не визначає ситуацію на ринку. Значно більше значення має попит, який зараз залишається низьким.

Будемо об'єктивні, покупця на ринку немає. Реальний попит майже дорівнює нулю,

– зазначає Берещак.

Ринок фактично працює на користь покупця. Навіть у менш активні періоди можна знайти вигідні пропозиції, оскільки продавці готові поступатися в ціні або умовах.

На що звернути увагу перед купівлею житла?

Перед укладанням угоди важливо визначити мету покупки. Це може бути власне проживання або інвестиція, і від цього залежить стратегія вибору.

Окремо слід оцінити фінансову спроможність на весь період виплат. Це особливо важливо у випадку іпотеки або участі в державних програмах.

У разі прострочення платежів можливі штрафи, а перегляд умов обмежений. Тому покупець має заздалегідь оцінити навантаження і переконатися, що зможе виконати всі фінансові зобов'язання.

