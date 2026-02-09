Перший поверх у будинку: чи вигідно купувати квартиру у 2026 році

Квартири на першому поверсі у 2026 році залишаються суперечливим вибором для покупців житла в Україні. Одні вбачають вигоду та практичність, інші – одразу згадують мінуси такого житла.

Чому люди обирають перші поверхи?

Головний аргумент для багатьох покупців – нижча ціна, квартири на першому поверсі зазвичай коштують значно дешевше, пише Real Expert.

Для багатьох покупців, особливо у Києві, саме фінансовий фактор стає вирішальним під час вибору.

Не менш важлива і зручність у повсякденному житті. Відсутність залежності від ліфта має значення для сімей з маленькими дітьми, літніх людей та людей з інвалідністю. У періоди відключень електроенергії це також спрощує побут, адже підійматися пішки на високі поверхи не потрібно.

Ще один чинник, який враховують покупці, це швидкий доступ до виходу з будинку. В умовах повітряних тривог можливість швидко залишити квартиру і дістатися укриття сприймається як додаткова перевага.

Іноді власники також розглядають перший поверх як потенційну можливість для облаштування робочого кабінету або іншого простору для роботи вдома.

Які недоліки життя на першому поверсі?

Найчастіше згадують про низький рівень приватності. Коли вікна виходять на вулицю, для багатьох це створює відчуття постійної відкритості та дискомфорту, пише АН Perfect.

Також мешканці часто страждають від шуму. Рух людей під вікнами або розмови у дворі, автомагістраль поблизу будинку можуть створити додатковий дискомфорт.

У старих спорудах, наприклад хрущовках, перші поверхи більш вологі та холодні. Окремо покупці оцінюють і питання безпеки. Квартири на першому поверсі вважаються більш доступними для крадіїв, тому власники встановлюють решітки.

Які поверхи обирають найчастіше?