Квартири можуть подорожчати до 30%: які новобудови зростуть у ціні

Ціни на квартири в Україні можуть зрости до 30%, але це стосується не всього ринку. Найбільше подорожчання прогнозують для новобудов із високою готовністю та зрозумілими строками введення в експлуатацію.

Які квартири можуть подорожчати найбільше?

Найвищий потенціал зростання мають квартири у житлових комплексах, де будівництво активно триває і немає суттєвих затримок, зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

У результаті формується дефіцит: кількість квартир із реальною готовністю обмежена, тоді як інтерес до них зростає. Це й створює передумови для подорожчання – в окремих випадках до 30%.

Водночас ситуація не однакова для всіх новобудов. Об'єкти, де роботи призупинені або строки здачі залишаються невизначеними, не демонструють такого ж попиту. Їхня вартість може залишатися стабільною або зростати значно повільніше.

Як подорожчання ремонту впливає на ринок?

Окремим фактором є різке зростання витрат на ремонт. Через дефіцит робочої сили та складну ситуацію з енергопостачанням, ціни на роботи й матеріали підвищилися.

Якщо раніше ремонт складав приблизно третину вартості квартири, тепер його частка може сягати 50 – 70%. Це означає, що кінцевий бюджет покупки значно більший, ніж початкова ціна житла.

У таких умовах покупці дедалі частіше оцінюють не лише вартість квадратного метра. Вони враховують повні витрати – включно з ремонтом, термінами завершення будівництва та загальними ризиками.

Це також впливає на попит: частина покупців відкладає рішення про купівлю або обирає варіанти з мінімальними витратами на оздоблення.

Яка вартість квадратного метра в Україні?

За даними ЛУН, найдорожчі квартири зосереджені у західних та частині центральних регіонів, де попит залишається стабільно високим.

Найвищі ціни зафіксовані у:

Львові – 62 300 гривень за квадратний метр;

Києві – 57 800 гривень за квадратний метр;

Одесі – 52 900 гривень за квадратний метр.

Найнижчі ціни фіксують у:

Запоріжжі – 24 100 гривень за квадратний метр;

Сумах – 26 000 гривень за квадратний метр;

Миколаєві – 30 300 гривень за квадратний метр.

Вартість квадратного метра в Україні у березні / Інфографіка ЛУН

Чому затримки у новобудовах – це проблема?