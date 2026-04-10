Як впливає прописка на єОселю: чи можна купити житло в іншому місті

Державна програма "єОселя" дає змогу українцям купувати житло в іпотеку на пільгових умовах. Водночас її правила не обмежують вибір міста, навіть якщо місце прописки відрізняється від локації майбутньої покупки.

Чи впливає прописка на "єОселю"?

Прописка не впливає на участь у програмі "єОселя" і не обмежує вибір міста для купівлі житла, пише АН "Маяк".

Позичальник може обрати нерухомість у будь-якому регіоні України незалежно від місця реєстрації.

Програма не прив'язує покупця до населеного пункту, де він зареєстрований. Це дозволяє обирати житло там, де зручніше жити або працювати, а не орієнтуватися на прописку.

Фактично місце реєстрації не відіграє ролі під час подання заявки. Важливішими залишаються фінансові можливості позичальника та відповідність об'єкта умовам програми.

Які вимоги для участі у "єОселі"?

Серед ключових вимог на сайті "єОселя" зазначають:

участь неможлива , якщо у власності вже є житло площею понад 52,5 квадратного метра для сім'ї з однієї або двох осіб, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини;

, якщо площею понад 52,5 квадратного метра для сім'ї з однієї або двох осіб, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини; якщо за 36 місяців здійснювалися продажі нерухомості, площа яких перевищує норму, в участі також відмовлять ;

нерухомості, площа яких перевищує норму, в участі також ; площа квартири не може перевищувати норматив більш ніж на 10% і не може бути більшою за 115,5 квадратного метра;

не може перевищувати норматив більш ніж на 10% і не може бути більшою за 115,5 квадратного метра; вартість квадратного метра та загальна ціна житла також обмежені й не можуть перевищувати встановлені межі більш ніж на 10%.

Де можна купити житло за "єОселею"?

Житло за програмою можна придбати у різних населених пунктах України. Вибір не обмежується лише великими містами, покупець може розглядати й менші громади.

Водночас діють обмеження щодо вартості нерухомості. Граничну ціну визначають на основі середньої вартості будівництва у конкретному регіоні. До цієї вартості застосовують спеціальні коефіцієнти, які залежать від місця розташування об'єкта. Саме вони формують максимальну суму, за яку можна придбати житло в межах програми.

Через це навіть у межах одного міста частина квартир або будинків може не відповідати умовам "єОселі". Покупцю доводиться підбирати варіанти, які вкладаються у встановлені межі.

Чи можна купити будинок за "єОселею"?