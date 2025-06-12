Рієлтори про це мовчать: чому кутові квартири часто продають за зниженою ціною
- Кутові квартири можуть пропонувати за нижчою ціною навіть у новобудовах.
- Чи справді вони гірші за інші типи помешкань, чи це просто стереотип?
Особливістю кутових квартир є те, що частина стін у таких помешканнях виходить безпосередньо на вулицю. Це може як приваблювати потенційних покупців, так і відштовхувати, тому часом це житло пропонують за нижчою ціною.
Про кутові квартири вже закріпився стереотип, мовляв, це завжди сирість, холод і протяги. У старих будинках це справді так, але в сучасних новобудовах – навряд, кажуть експерти українського макетплейса DIM.RIA, пише 24 Канал.
Зверніть увагу Скільки коштують квартири в західних областях: актуальні ціни на вторинці
Переваги кутових квартир
- Тиша. Чим менше суміжних стін із сусідами, тим тихіше у квартирі.
- Чудове природне освітлення. У кутових помешканнях зазвичай більше вікон, які виходять на різні сторони. Це забезпечує природне освітлення протягом усього дня.
- Краща вентиляція. Через розміщення вікон з різних сторін можна добре провітрювати квартиру завдяки протягу, навіть у безвітряну погоду.
- Панорамні вигляд на район чи місто. Подвір'я, район чи навіть місто можна видно з різних ракурсів.
Через упереджену думку про кутові квартири продавці змушені знижувати ціну на таку нерухомість. Для покупців це перевага, адже можна знайти вигідну пропозицію навіть у новобудові.
Потенційні недоліки: що важливо знати
Певні об'єктивні недоліки все ж існують, особливо у кутових квартирах вторинних будинків, зокрема:
- тепловтрати. у старих будинках торцеві стіни зазвичай погано утеплені, через що взимку відчувається більший холод і вогкість;
- волога. Низька температура стін сприяє утворенню вологи, що призводить до появи грибка.
- спека влітку. У літню пору кутові квартири в старих будинках можуть перегріватися.
Так, кутові квартири мають погану репутацію, тому їх можуть продавати за зниженою ціною. Однак зазвичай це єдина причина, щоб переоцінювати такі помешкання, адже сучасні будинки зводять з утепленим фасадом, там встановлюють сучасне опалення, енергоощадні вікна тощо. Це робить кутові квартири нічим не гіршими за інші типи помешкань.