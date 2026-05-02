"Готова до проживання": де на продаж виставили квартиру всього за 4 тисячі доларів

У селищі на Житомирщині пропонують квартиру менш ніж за 180 тисяч гривень. За словами власника, помешкання навіть готове до проживання.

Що відомо про бюджетне житло?

Оголошення про надзвичайно дешеву квартиру з'явилося на OLX.

Помешкання розташоване у селищі Головине Житомирської області, у будинку житлового фонду 1980 – 1990-х років. Квартира – на другому поверсі двоповерхового цегляного будинку. Загальна площа – 27 квадратних метрів, кухня – 7 квадратних метрів.

Зручне розташування, спокійний район, розвинена інфраструктура. Ідеальний бюджетний варіант житла для життя або оренди,

– йдеться в оголошенні.

Житло має дві кімнати з роздільним плануванням і належить до економкласу. В оселі виконаний косметичний ремонт, тож нові власники можуть заїхати одразу після купівлі.

Опалення – твердопаливне, що є типовим для невеликих населених пунктів і дозволяє самостійно контролювати витрати на тепло.

Продавець зазначає, що можливий торг.

До слова, автор оголошення не додав фото житла, тому невідомо, в якому воно стані.

Селище Головине належить до невеликих населених пунктів з обмеженим ринком праці та попитом на житло, що також може впливати на формування настільки низької ціни.

Яка ціна квартири та які середні ціни на ринку?

Вартість квартири становить лише 4 тисячі доларів або приблизно 175 тисяч гривень. Для порівняння, за даними аналітики ЛУН, у Житомирі однокімнатні квартири в середньому коштують приблизно 48 тисяч доларів, двокімнатні – 65 тисяч доларів, трикімнатні – 72 тисячі. На первинному ринку ціна квадратного метра становить 39 тисяч гривень.

Тобто вартість оселі з оголошення надзвичайно низька.

Що кажуть на ринку?

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта у коментарі 24 Каналу зазначив, що попит на житло в сільській місцевості залишається обмеженим, "масового чи хаотичного попиту на житло саме в сільській місцевості на ринку нерухомості немає".

Він також наголосив, що українці не демонструють тенденції до масового переїзду в села. Це означає, що попит у невеликих громадах суттєво нижчий, ніж у містах, що безпосередньо впливає на ціни.

За таких умов подібні об'єкти й надалі залишатимуться найдешевшим сегментом ринку через обмежений попит у малих населених пунктах.

Скільки доведеться витратити після купівлі?

Після придбання навіть бюджетного житла основною статтею витрат стає ремонт. І тут варто враховувати, що у 2026 році ціни суттєво зросли.

Як пояснила рієлторка та аналітикиня ринку Ірина Луханіна в коментарі 24 Каналу, навесні 2026 року відбулося різке подорожчання через зростання попиту.

Частина людей, які купили квартири взимку, відклали ремонти до теплішого сезону. У результаті бригади швидко завантажилися, а ціни почали зростати,

– заявила рієлторка.

Базовий ремонт нині стартує приблизно від 9 – 14 тисяч гривень за квадратний метр, а якісніші роботи можуть коштувати 22 – 30 тисяч гривень і більше.

З огляду на це, ремонт навіть невеликої квартири може обійтися у суму, співмірну або й вищу за її вартість.

На що звернути увагу перед купівлею?

Перед придбанням подібного житла варто оцінити не лише ціну, а й супутні фактори:

стан будинку і комунікацій – старий фонд може потребувати додаткових вкладень;

локацію та інфраструктуру – наявність роботи, транспорту, магазинів;

витрати на ремонт – вони можуть перевищити вартість квартири;

ліквідність – чи буде можливість продати об'єкт у майбутньому.

Низька ціна квартир у невеликих населених пунктах пояснюється передусім слабким попитом і відсутністю тенденції до переїзду в такі локації. Тому навіть наддешеві пропозиції, як у Головиному, варто оцінювати комплексно – з урахуванням витрат на ремонт, якості локації та можливостей подальшого продажу.

Чому низька ціна житла може виявитися оманливою?

Купівля дешевої хати в селі може обернутися не вигідною інвестицією, а постійними витратами, адже низька ціна часто приховує проблеми зі станом будинку або документами.

Рієлтор Олександр Бойко радить перевіряти не лише зовнішній вигляд, а насамперед право власності, кадастрові дані та можливі обтяження, оскільки оформлення може затягнутися або бути неможливим.

Дешеві будинки нерідко потребують значних вкладень у ремонт і комунікації, тому реальна вартість житла значно вища за стартову ціну.