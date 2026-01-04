Ціни на квартири в Києві далі ростуть: де житло вже по 320 тисяч доларів

Ціни на житло в Києві традиційно істотно відрізняються залежно від локації. Найдорожча нерухомість зосереджена у центральних районах столиці, передусім на Печерську, тоді як найбюджетніші варіанти можна знайти у Деснянському районі.

Про актуальну вартість квартир на первинному та вторинному ринках Києва 24 Канал повідомляє з посиланням на аналітику ЛУН.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку?

Середня ціна однокімнатної квартири у Києві становить 68 тисяч доларів, двокімнатної – 108 тисяч, трикімнатної – 160 тисяч доларів. За останні шість місяців ціни зросли відповідно на 13%, 10% та 14%.

Нижчі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані у таких районах:

Деснянський – 43 тисячі доларів;

Святошинський – 48,6 тисячі;

Дарницький, Солом'янський, Оболонський та Дніпровський – у межах 59 – 61 тисяч доларів.

Водночас дорожчі однокімнатні помешкання продають у районах:

Печерському районі – 130 тисяч доларів;

Шевченківському – 84,3 тисячі;

Голосіївському – 78 тисяч.



Ціни на квартири вторинки Києва / Інфографіка ЛУН

Двокімнатні квартири найдешевше обійдуться також у Деснянському районі – 59,3 тисячі доларів. У Святошинському середня ціна становить 73 тисячі, у Дніпровському – 80 тисяч доларів. Найдорожчі пропозиції зафіксовані у Печерському районі – 200 тисяч доларів, а також у Шевченківському – 127 тисяч, Голосіївському – 119 тисяч.

У сегменті трикімнатних квартир найбільш доступними залишаються Деснянський район – 76,3 тисячі доларів, Святошинський – 81,7 тисячі, Дарницький – 112 тисяч доларів. Найвищі ціни на трикімнатне житло у Печерському районі – в середньому 320 тисяч доларів, у Шевченківському – 210 тисяч, у Голосіївському – 170 тисяч.

Які ціни на квартири в новобудовах?

Середня вартість квадратного метра у київських новобудовах становить близько 41 тисячі гривень у сегменті економкласу (на 2% менше, ніж торік), 49 тисяч гривень у комфорт-класі (зростання на 14%) та 74 тисячі гривень у бізнес-класі, де зафіксовано підвищення цін на 4%.

Найнижчі ціни на первинному ринку в таких районах:

Деснянському – 37,2 тисячі гривень за квадратний метр;

Дніпровському – 43,7 тисячі;

Дарницькому – 47,2 тисячі.

Найдорожче житло традиційно продають у районах:

Печерському – 114 тисяч гривень за квадрат;

Шевченківському – 67,8 тисячі гривень.



Ціни за квадрат у новобудовах Києва / Інфографіка ЛУН

До слова, за даними порталу OLX станом на 4 січня 2026 року, найдешевша квартира, виставлена на продаж у Києві, коштує 300 тисяч гривень. А за найдорожчу просять 380 мільйонів гривень.

Як змінилися ціни на квартири в Україні за 2025 рік?

У 2025 році ціни на житло зростали майже по всій Україні як у новобудовах, так і на вторинному ринку, однак темпи суттєво відрізнялися залежно від регіону. Найбільше подорожчання на первинці зафіксували у Житомирській та Тернопільській областях, що експерти пояснюють відкладеним попитом і обмеженою пропозицією. Київ зберіг статус найдорожчого міста з середньою ціною 1 445 доларів за квадратний метр у новобудовах.

На вторинному ринку лідерами зростання стали Івано-Франківська, Рівненська та Херсонська області. Найдешевші квартири традиційно фіксували у прифронтових регіонах, тоді як Київ залишився містом із найвищою середньою вартістю житла.