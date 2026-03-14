Де в Україні все ще можна купити квартиру за 20 тисяч доларів
- У двох обласних центрах Україні можна знайти квартири за 15 – 20 тисяч доларів, через низький попит, зумовлений безпековими ризиками.
- У Львові та Києві є пропозиції дешевих квартир, але часто вони потребують значного ремонту або мають інші недоліки.
Попри загальне подорожчання житла, на вторинному ринку України все ще можна знайти квартири приблизно за 20 тисяч доларів або навіть дешевше. Однак таких пропозицій небагато, і вони зосереджені переважно у кількох містах. Водночас поодинокі бюджетні варіанти інколи трапляються і в інших регіонах країни.
У яких містах продають найдешевші квартири?
Низька ціна житла зазвичай означає певні компроміси для покупця. Дані про те, де у березні 2026 року можна придбати квартиру з мінімальним бюджетом, є на порталі ЛУН.
Читайте Від 550 доларів за квадратний метр: де в Україні найдорожчі та найдешевші новобудови
Найдоступніші однокімнатні квартири на вторинному ринку зараз пропонують у кількох містах України:
- Запоріжжя – 15 тисяч доларів, причому за рік середня ціна знизилася на 14%;
- Миколаїв – 20 тисяч доларів, вартість житла за рік скоротилася приблизно на 2%.
Як пояснюють аналітики ринку нерухомості, низькі ціни на житло в цих містах передусім пов'язані з безпековими ризиками та близькістю до зони бойових дій. Через це попит на купівлю квартир тут значно нижчий, ніж у західних і центральних регіонах України, що стримує зростання вартості нерухомості.
Раніше до цього переліку також входив Херсон. Ймовірно, подібні пропозиції там є і зараз, однак аналітики зазначають, що через обмежену кількість оголошень даних для точних розрахунків наразі недостатньо.
Чи можна знайти дешеве житло в інших містах?
У багатьох інших містах також можна натрапити на квартири за 20 тисяч доларів чи навіть дешевше. Однак у таких випадках покупцям зазвичай доводиться поступатися місцем розташування, площею або технічним станом житла.
Наприклад, за даними OLX Нерухомість, у Львові іноді з'являються пропозиції в межах 20 тисяч доларів. Втім, найчастіше йдеться про дуже компактні квартири або об'єкти, що потребують капітального ремонту.
Подібна ситуація і в Києві. Інколи житло продають за ціною навіть від 10 тисяч доларів, однак такі варіанти зазвичай вимагають значних додаткових вкладень, щоб зробити житло придатним для комфортного проживання.
Де в Україні найдешевші новобудови?
Найдешевші новобудови в Україні зараз пропонують у прифронтових та південних регіонах. Зокрема, у Запорізькій області середня вартість квадратного метра становить близько 551 долара, що є найнижчим показником на первинному ринку.
Також відносно доступне житло у новобудовах можна знайти в Сумській області (568 доларів за квадратний метр) та Чернігівській області (669 доларів за квадратний метр). Дещо дорожчі, але все ще порівняно доступні пропозиції є в Миколаївській області – приблизно 672 доларів за квадратний метр.
Водночас у великих містах ціни значно вищі: наприклад, у Києві середня вартість "квадрата" перевищує 1,4 тисячі доларів.