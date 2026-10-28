Квартиру відомого російського пропагандиста у Києві продали: куди спрямують кошти

У Києві продали конфісковану двоповерхову квартиру російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва. Усі виручені від аукціону кошти надійдуть до державного фонду на відбудову пошкодженої інфраструктури України.

За скільки продали житло Лєбєдєва в Україні

Конфісковане житло продали за 8,01 мільйона гривень, про що повідомив Фонд державного майна України.

За право власності на нерухомість в історичному центрі столиці змагалися двоє покупців. У ході торгів фінальна ціна лота зросла на понад 936 тисяч гривень – із початкових 7,07 мільйона до більш ніж 8 мільйонів гривень.



Фото Фонд державного майна України

Йдеться про помешкання площею 193,2 квадратного метра на вулиці Саксаганського. Квартира займає два рівні на шостому поверсі будинку та має три кімнати, кабінети, кухню, два санвузли, три балкони й окремі господарські приміщення.

Загальний стан уже колишньої нерухомості Артемія Лєбєдєва фахівці оцінили як задовільний.

Зауважте! Цей санкційний актив раніше стягнув у дохід держави Вищий антикорупційний суд за підтримку власником російської агресії проти України.

Які умови для нового власника помешкання

Переможець торгів має рівно 25 робочих днів із дати формування протоколу, щоб повністю внести кошти за придбаний об'єкт.

Окрім основної вартості, інвестор зобов'язаний повністю погасити всі накопичені борги за комунальні послуги до підписання фінальної угоди.

Тільки після повного розрахунку сторони підпишуть договір купівлі-продажу та складуть акт приймання-передачі майна.

Якщо покупець не виконає вимоги у встановлений термін, результати аукціону буде скасовано.

Отримані від угоди гроші надійдуть безпосередньо до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З цього фонду держава фінансує відновлення житлових будинків, лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури, що постраждала від обстрілів.

Продаж такого житла показує дієвість санкційного механізму: майно осіб, які виправдовують війну проти України, стає реальним ресурсом для відбудови країни.

Нагадаємо, що іншу нерухомість Лєбєдєва в центрі Києва також вже продали на аукціоні. Житло біля Золотих воріт купила українська компанія, яка виробляє дрони.

А цю квартиру виставили на продаж у вересні. Раніше нерухомість російського пропагандиста вже виставляли на аукціон, але покупець так і не знайшовся.