Квартиру известного российского пропагандиста в Киеве продали: куда пойдут вырученные средства

Нерухомість Лєбєдєва у Києві продали / Фото соцмережі Артемія Лєбєдєва
В Киеве продали конфискованную двухэтажную квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева. Все средства, вырученные от аукциона, поступят в государственный фонд на восстановление поврежденной инфраструктуры Украины.
За сколько продали жилье Лебедева в Украине
Конфискованное жилье продали за 8,01 миллиона гривен, о чем сообщил Фонд государственного имущества Украины.
За право собственности на недвижимость в историческом центре столицы боролись два покупателя. В ходе торгов окончательная цена лота выросла более чем на 936 тысяч гривен – с первоначальных 7,07 миллиона до более чем 8 миллионов гривен.
Речь идет о квартире площадью 193,2 квадратного метра на улице Саксаганского. Квартира занимает два уровня на шестом этаже дома и имеет три комнаты, кабинеты, кухню, два санузла, три балкона и отдельные хозяйственные помещения.
Общее состояние бывшей недвижимости Артемия Лебедева специалисты оценили как удовлетворительное.
Обратите внимание! Этот санкционный актив ранее был конфискован в пользу государства Высшим антикоррупционным судом за поддержку владельцем российской агрессии против Украины.
Каковы условия для нового владельца жилья
- Победитель торгов имеет ровно 25 рабочих дней с даты составления протокола, чтобы полностью внести средства за приобретенный объект.
- Помимо основной стоимости, инвестор обязан полностью погасить все накопленные задолженности за коммунальные услуги до подписания окончательного соглашения.
Только после полного расчета стороны подпишут договор купли-продажи и составят акт приема-передачи имущества.
Если покупатель не выполнит требования в установленный срок, результаты аукциона будут аннулированы.
Полученные от сделки средства поступят непосредственно в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Из этого фонда государство финансирует восстановление жилых домов, больниц, школ и другой критической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов.
Продажа такого жилья демонстрирует эффективность санкционного механизма: имущество лиц, оправдывающих войну против Украины, становится реальным ресурсом для восстановления страны.
Напомним, что другую недвижимость Лебедева в центре Киева также уже продали на аукционе. Жилье возле Золотых ворот купила украинская компания, производящая дроны.
А эту квартиру выставили на продажу в сентябре. Ранее недвижимость российского пропагандиста уже выставляли на аукцион, но покупатель так и не нашелся.
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