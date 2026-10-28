Квартиру известного российского пропагандиста в Киеве продали: куда пойдут вырученные средства

За сколько продали жилье Лебедева в Украине

Конфискованное жилье продали за 8,01 миллиона гривен, о чем сообщил Фонд государственного имущества Украины.

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За право собственности на недвижимость в историческом центре столицы боролись два покупателя. В ходе торгов окончательная цена лота выросла более чем на 936 тысяч гривен – с первоначальных 7,07 миллиона до более чем 8 миллионов гривен.

Фото: Фонд государственного имущества Украины

Речь идет о квартире площадью 193,2 квадратного метра на улице Саксаганского. Квартира занимает два уровня на шестом этаже дома и имеет три комнаты, кабинеты, кухню, два санузла, три балкона и отдельные хозяйственные помещения.

Общее состояние бывшей недвижимости Артемия Лебедева специалисты оценили как удовлетворительное.

Обратите внимание! Этот санкционный актив ранее был конфискован в пользу государства Высшим антикоррупционным судом за поддержку владельцем российской агрессии против Украины.

Каковы условия для нового владельца жилья

Победитель торгов имеет ровно 25 рабочих дней с даты составления протокола, чтобы полностью внести средства за приобретенный объект.

Помимо основной стоимости, инвестор обязан полностью погасить все накопленные задолженности за коммунальные услуги до подписания окончательного соглашения.

Только после полного расчета стороны подпишут договор купли-продажи и составят акт приема-передачи имущества.

Если покупатель не выполнит требования в установленный срок, результаты аукциона будут аннулированы.

Полученные от сделки средства поступят непосредственно в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Из этого фонда государство финансирует восстановление жилых домов, больниц, школ и другой критической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов.

Продажа такого жилья демонстрирует эффективность санкционного механизма: имущество лиц, оправдывающих войну против Украины, становится реальным ресурсом для восстановления страны.

Напомним, что другую недвижимость Лебедева в центре Киева также уже продали на аукционе. Жилье возле Золотых ворот купила украинская компания, производящая дроны.

А эту квартиру выставили на продажу в сентябре. Ранее недвижимость российского пропагандиста уже выставляли на аукцион, но покупатель так и не нашелся.