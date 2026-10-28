Квартиру відомого російського пропагандиста у Києві продали: куди спрямують кошти

Нерухомість Лєбєдєва у Києві продали / Фото соцмережі Артемія Лєбєдєва
У Києві продали конфісковану двоповерхову квартиру російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва. Усі виручені від аукціону кошти надійдуть до державного фонду на відбудову пошкодженої інфраструктури України.
За скільки продали житло Лєбєдєва в Україні
Конфісковане житло продали за 8,01 мільйона гривень, про що повідомив Фонд державного майна України.
За право власності на нерухомість в історичному центрі столиці змагалися двоє покупців. У ході торгів фінальна ціна лота зросла на понад 936 тисяч гривень – із початкових 7,07 мільйона до більш ніж 8 мільйонів гривень.
Йдеться про помешкання площею 193,2 квадратного метра на вулиці Саксаганського. Квартира займає два рівні на шостому поверсі будинку та має три кімнати, кабінети, кухню, два санвузли, три балкони й окремі господарські приміщення.
Загальний стан уже колишньої нерухомості Артемія Лєбєдєва фахівці оцінили як задовільний.
Зауважте! Цей санкційний актив раніше стягнув у дохід держави Вищий антикорупційний суд за підтримку власником російської агресії проти України.
Які умови для нового власника помешкання
- Переможець торгів має рівно 25 робочих днів із дати формування протоколу, щоб повністю внести кошти за придбаний об'єкт.
- Окрім основної вартості, інвестор зобов'язаний повністю погасити всі накопичені борги за комунальні послуги до підписання фінальної угоди.
Тільки після повного розрахунку сторони підпишуть договір купівлі-продажу та складуть акт приймання-передачі майна.
Якщо покупець не виконає вимоги у встановлений термін, результати аукціону буде скасовано.
Отримані від угоди гроші надійдуть безпосередньо до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З цього фонду держава фінансує відновлення житлових будинків, лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури, що постраждала від обстрілів.
Продаж такого житла показує дієвість санкційного механізму: майно осіб, які виправдовують війну проти України, стає реальним ресурсом для відбудови країни.
Нагадаємо, що іншу нерухомість Лєбєдєва в центрі Києва також вже продали на аукціоні. Житло біля Золотих воріт купила українська компанія, яка виробляє дрони.
А цю квартиру виставили на продаж у вересні. Раніше нерухомість російського пропагандиста вже виставляли на аукціон, але покупець так і не знайшовся.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter