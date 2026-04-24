У центрі Львова продають квартиру в аварійному будинку: міськрада застерігає від покупки

Львівська міська рада застерегла від купівлі квартири в центрі міста, яку виставили на продаж. Помешкання розташоване в будинку-пам'ятці, що перебуває в аварійному стані, тому така угода може нести серйозні ризики.

Яку квартиру продають у центрі Львова?

Як повідомляє Офіс охорони культурної спадщини, будинок на вулиці Князя Мстислава Удатного, 5, у Львові має статус пам'ятки архітектури.

Квартиру виставили на продаж через оголошення на платформах нерухомості. Вартість становить приблизно від 95 до 120 тисяч доларів.

У міськраді повідомляють, що будинок офіційно визнали аварійним. Конструкції мають пошкодження та потребують відновлення. Через статус пам'ятки будь-які роботи у квартирі або будинку потрібно погоджувати з органами охорони культурної спадщини.

Власники не реагують на виклики та не виконують приписи, тому матеріали передано до правоохоронних органів,

– зазначають у соцмережах Офісу.

Чому така покупка може бути небезпечною?

Основний ризик пов'язаний із технічним станом будівлі.

У приміщенні проводились самовільні роботи без дозволів, що могло пошкодити важливі конструкції будинку. На відео видно ознаки небезпечних втручань: демонтовані перегородки, підперта стеля. Це може становити загрозу не лише для квартири, а й для всього будинку,

– наголошують в Офісі.

Такі будівлі можуть визнати непридатними для проживання. У такому випадку мешканців виселяють, а власник не може користуватися квартирою.

Додаткові труднощі створює статус пам'ятки архітектури. Власник не може самостійно змінювати планування чи проводити ремонт без дозволів. Якщо попередні роботи виконували з порушеннями, новому власнику доведеться це виправляти.

Важливо розуміти: відновлення такого об'єкта - це складний і дорогий процес, який потребує фахівців і часу,

– зазначає Офіс.

Також фахівці наголошують, що придбати цю квартиру у законний спосіб нині неможливо. Відсутні необхідні документи, зокрема охоронний договір, а також неможливо отримати погодження на продаж до відновлення житла.

До слова, за даними ЛУН, однокімнатні квартири у Львові у Галицькому районі, де розташований цей будинок, коштують у середньому 65 тисяч доларів. А двокімнатні – близько 115 тисяч доларів.

Що відомо про найстаріші садиби у Львові?

У Львові наприкінці 19 століття почали активно зводити приватні вілли для архітекторів, підприємців і професорів. Багато з цих будинків збереглися донині та залишаються помітною частиною історичної забудови міста.

Наприклад, Вілла "Юлієтка" на вулиці Метрологічній, що належала архітектору Юліану Захаревичу – ректору Львівської політехніки та одному з найвідоміших творців львівської архітектури.