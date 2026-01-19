Міст, де мешкають люди: як виглядає знаменитий "Міст купців" у Німеччині

У німецькому місті Ерфурт розташований один із найвідоміших середньовічних мостів Європи, на якому живуть люди. Міст поєднує береги річки Гера та вирізняється суцільною забудовою вздовж усієї своєї довжини.

Що таке Крамербрюкк і чому він особливий?

Назва мосту – Крамербрюкк, що з німецької перекладається як "Міст купців", пише 24 Канал з посиланням на Express.

Унікальний міст розташований у центральній частині Ерфурта, Німеччина. Його загальна довжина становить 125 метрів. Але головною особливістю мосту залишається житлова забудова, що знаходиться на ньому.

Цікаво! Подібні населені мости існували в середньовічній Європі, проте більшість із них не збереглися до наших днів. Міст Крамербрюкк вважається одним з найдовших, що зберігся до нашого часу.

Міст Крамербрюкк / Ілюстрація Міського архітектурного музею Ерфурта

Перші письмові згадки про Крамербрюкк датуються 1156 роком, коли він фігурував у документах як Pons rerum venalium, тобто міст речей на продаж, зазначається на сайті мосту. Спочатку конструкція була дерев'яною, але у 1325 році її повністю перебудували з каменю.

Міст спирається на шість арок, а в опорах розташовані приховані приміщення, які в різні періоди використовувалися як склади. Архітектура мосту поєднує елементи готики, ренесансу та бароко, що відображає численні перебудови впродовж століть.

Яка історія цього мосту?

У Середньовіччі вздовж цього моста стояли 62 вузькі будинки, де мешкали та працювали купці. Саме від них міст отримав свою назву, адже слово "Krämer" у німецькій мові означає торговець або крамар. Тут продавали дорогі тканини, спеції, ювелірні вироби та інші товари, що робило міст важливим торгівельним осередком Ерфурта.

З часом частину забудови реконструювали, і кількість будинків скоротилася до 32. На обох кінцях мосту колись стояли дві церкви: церква Святого Егідія на сході та церква Святого Бенедикта на заході.

Міст після реставрації у 1980-х роках / Фото Міського архітектурного музею Ерфурта

Після Реформації їхнє значення зменшилося, а західну церкву знесли на початку 19 століття. Церква Святого Егідія збереглася, а її 33-метрова вежа й досі відкриває панорамний вид на міст та історичний центр міста.

Як виглядає Крамербрюкк сьогодні?

Сьогодні Крамербрюкк залишається не лише історичною пам'яткою, а й активним міським простором. Уздовж мосту розташовані житлові будинки, художні галереї, кафе та невеликі крамниці.

Сучасний міст Крамербрюкк / Фото Express

Тут продають традиційні німецькі тканини з синім друком, кераміку, скляні вироби ручної роботи, ювелірні прикраси, різьблення по дереву, антикваріат та місцеві делікатеси. Міст залишається популярним туристичним маршрутом, який поєднує історичну архітектуру та сучасне міське життя.

