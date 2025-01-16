Місто майбутнього: в Японії завершили перший етап будівництва Woven City

Компанія Toyota повідомила про завершення першої фази будівництва містечка Woven City в Японії. Відкриття запланували на осінь 2025 року.

Інформацію про завершення одного з етапів будівництва містечка оприлюднила пресслужба компанії, інформує 24 Канал.

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Що вже вдалося побудувати на території містечка

Woven City – містечко, розташоване на території колишнього заводу Higashi-Fuji фірми Toyota Motor East Japan в місті Сусоно, що у префектурі Сідзуока. Його будують, аби проводити там випробування нових технологій, пов'язаних з робототехнікою та штучним інтелектом.

Будівництво початкової зони для спільної творчості завершили у жовтні 2024 року. Зараз йде підготовка до офіційного відкриття. Воно заплановане на осінь 2025 року. До 2026 року місто поступово відкриють для ширшої аудиторії, зокрема для дослідників та інвесторів.

Площа ділянки першої фази – приблизно 50 тисяч квадратних метрів. Однак у компанії є намір розширити її до 708 тисяч квадратних метрів.

Крім того, фірма планує звести там житловий комплекс. Спершу в містечку мешкатимуть 360 працівників корпорації та члени їхніх сімей. Загальна чисельність населення, якщо враховувати другий та наступні етапи будівництва, досягне приблизно 2 000 осіб.



В Японії завершили першу фазу зведення Woven City / Фото woven-city.global

Коли стартувало зведення Woven City

Будівництво розумного міста Toyota Motor Corporation почала у 2021 році. За планування і розробку проєкту відповідав архітектор з Данії Бьярке Інгельс. Раніше він працював над штаб-квартирою Google в Каліфорнії та Всесвітнім торгівельним центром у Нью-Йорку.

Відповідно до планів, будинки у Woven City будуть зроблені переважно з дерева. Завдяки штучному інтелекту вони зможуть адаптуватися до потреб своїх власників: автоматично налаштовувати температуру, освітлення чи навіть замовляти продукти.

У місті буде 3 види вулиць – для безпілотних авто, індивідуальних транспортних засобів і пішоходів. Крім того, там запланована одна підземна дорога для перевезення вантажів.

Який вигляд матиме містечко: дивіться відео