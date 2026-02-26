Є тільки закордонний паспорт: чи можна в Україні купити квартиру

Купити квартиру в Україні можна навіть без внутрішнього паспорта, але з декількома умовами. Водночас нотаріус зобов'язаний чітко встановити особу, тому лише одного документа для угоди недостатньо.

Чи можна оформити квартиру без внутрішнього паспорта?

Закон не встановлює обов'язкової вимоги використовувати саме внутрішній паспорт громадянина України для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості, зазначається у Законодавстві.

Головною умовою є наявність документа, який дозволяє нотаріусу однозначно ідентифікувати особу покупця.

Таким документом може бути закордонний паспорт. Якщо він чинний і містить усі необхідні дані, нотаріус має право використати його для встановлення особи під час укладення угоди.

Водночас рішення завжди ухвалюється з урахуванням конкретної ситуації. Нотаріус перевіряє документи, звіряє інформацію в реєстрах і лише після цього посвідчує договір.

Які документи потрібно підготувати?

Самого паспорта, навіть закордонного, недостатньо для оформлення права власності. Покупець повинен надати повний пакет документів, необхідних для проведення угоди, пишуть "Юристи UA".

До нього входять:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про реєстрацію місця проживання або витяг з реєстру територіальної громади;

банківські реквізити для проведення безготівкового розрахунку.

В Україні розрахунки за нерухомість здійснюються виключно у безготівковій формі. Тому наявність рахунку є обов'язковою умовою для завершення угоди.

Чи підходить електронний паспорт у Дії?

Цифрові документи можуть використовуватися для ідентифікації особи, однак на практиці нотаріуси частіше вимагають фізичний документ. Особливо це стосується операцій із нерухомістю, де необхідна максимальна перевірка даних.

Електронний паспорт може допомогти під час попередньої перевірки, але для нотаріального посвідчення договору зазвичай потрібен оригінал документа.

Що ще враховують під час оформлення?