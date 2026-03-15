Українцям можуть дозволити приватизувати зруйноване житло: чи можна отримати компенсацію

Уряд пропонує дозволити приватизацію державних і комунальних квартир навіть після їхнього пошкодження або знищення. Таким чином українці зможуть отримати компенсацію за житло, яке не встигли приватизувати.

Чому виникла потреба змінити правила приватизації?

Значна частина українців проживала у державному та комунальному житлі, і за законом вони є лише наймачами, а не власниками, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Якщо таке житло пошкоджене або знищене, вони не можуть отримати компенсацію. Ми пропонуємо змінити цю ситуацію, щоб ті люди, які мають на це право, приватизували житло і отримати підтримку від держави. Сподіваємося, що парламент підтримає ці зміни найближчим часом,

– зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Які зміни пропонують?

Уряд пропонує дозволити приватизацію навіть тоді, коли квартира пошкоджена або повністю зруйнована. Це дасть можливість мешканцям спочатку оформити право власності на житло, а вже після цього подати документи на компенсацію.

Зміни можуть застосувати до квартир державного і комунального фонду, які стали аварійними або були знищені під час бойових дій, терактів чи диверсій, спричинених російською агресією.

Хто зможе отримати компенсацію?

Зараз компенсації за знищене житло можуть отримати лише власники нерухомості. Головною умовою є зареєстроване право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Люди, які проживали у неприватизованих квартирах державного чи комунального фонду, до цієї системи фактично не входять. Через це вони залишаються без доступу до програм компенсації.

Що зміниться після ухвалення законопроєкту?

Якщо Верховна Рада підтримає ініціативу, приватизувати пошкоджені або знищені квартири можна буде навіть після руйнування будинку.

Після оформлення права власності мешканці зможуть скористатися державними програмами відшкодування збитків. Серед них передбачені житлові сертифікати для купівлі нового житла або кошти на відбудову.

Як ще планують змінити приватизацію житла?