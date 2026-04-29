Жили роками, але без виплат: чому прописка не дає права на компенсацію

Після руйнування житла багато людей розраховують на компенсацію, але прописки для цього недостатньо. Без підтвердженого права власності навіть ті, хто жив у квартирі роками, не можуть отримати виплати.

Чи може прописана людина отримати компенсацію?

Сама прописка у зруйнованому житлі не дає права на компенсацію. Юрист Андрій Брильов пояснює, що вирішальним є право власності, а не факт реєстрації місця проживання.

Дивіться також Компенсації за житло з ТОТ хочуть змінити: чи виплатять кошти без підтвердження руйнувань

Прописана людина може отримати компенсацію лише після оформлення цього права. Наприклад, якщо коли власник житла загинув, а родичі продовжували там проживати, вони можуть претендувати на виплати тільки після набуття права власності через спадкування.

Подати заявку на компенсацію за програмою "єВідновлення" може лише власник або його правонаступник. Виплату отримує та особа, чиє ім'я внесене до Державного реєстру речових прав.

Що треба зробити для отримання виплат?

Першим кроком є відкриття спадкової справи у нотаріуса. Це потрібно для підтвердження права на майно після смерті власника.

Якщо людина проживала разом із померлим, вона вважається такою, що прийняла спадщину. Однак цей факт потрібно підтвердити документами.

Далі спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину. Без цього документа він не вважається власником і не може претендувати на компенсацію.

Після оформлення документів право власності потрібно внести до електронного реєстру. Без цього заяву через застосунок "Дія" подати не вдасться.

Хто має право на компенсацію за "єВідновленням"?

Право на компенсацію мають власники зруйнованого житла та їхні законні спадкоємці. Саме вони можуть звернутися за відшкодуванням після оформлення документів.

До слова, як зазначила у соцмережах прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, сьогодні уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми "єВідновлення" у розмірі 2 мільярдів грн.

Ще майже 20 тисяч родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Прийом заявок триває. Якщо ваше житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати заявку можна через ЦНАП, в нотаріуса, або через портал Дія,

– написала Свириденко.

Чому виплати за програмою затримуються?

Частина українців не отримує компенсації за програмою "єВідновлення" у визначені строки, навіть після подання заяв. У парламенті пояснили, що проблема виникає не через брак коштів, а через повільні процеси на рівні громад.

Без обстежень і відповідних рішень кошти не перераховують. Через це виникають затримки навіть тоді, коли люди вже подали всі необхідні документи.