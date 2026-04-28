Житло зруйноване: коли можна припинити право власності без згоди співвласника

Право власності на житло в Україні можна припинити навіть без згоди всіх співвласників, але лише за визначених умов. Це можливо, якщо об'єкт фактично знищений і це підтверджено документально.

Чи можна припинити право без згоди співвласника?

На практиці часто вимагають заяву від усіх співвласників, але якщо житло зруйноване, один із власників може звернутися до суду сам, пояснює юрист Владислав Дерій.

У випадку знищення нерухомості співвласник може подати позов про припинення права власності на частку. Згода інших власників для цього не потрібна, адже звернення до суду є окремим правом.

Судове рішення стає підставою для внесення змін до державного реєстру. Воно дозволяє завершити процедуру навіть без погодження інших співвласників.

Достатньо факту фізичного знищення об'єкта і заяви власника про внесення змін до реєстру,

– пише Владислав Дерій.

Коли це реально зробити на практиці?

Головна умова – потрібно підтвердити, що житло знищене. Це фіксують документально через відповідні органи або технічну інвентаризацію.

Після цього співвласник може звернутися до суду з вимогою припинити право власності на частку, оскільки об'єкта більше немає, зазначається у Цивільному кодексі. У такій ситуації право власності втрачає сенс через відсутність майна.

Верховний Суд підтверджував, що право власності припиняється у разі знищення речі. Для нерухомості цей факт потрібно оформити через суд і внести зміни до реєстру.

Отже, відсутність згоди співвласника не зупиняє процедуру. Якщо є підтвердження знищення житла і рішення суду, право власності на частку можна припинити через державний реєстр.

Що змінилося для співвласників при отриманні компенсації?

Уряд спростив правила отримання компенсації за пошкоджене житло, зокрема для об'єктів у спільній власності. Тепер подати заяву може один зі співвласників, навіть якщо інші не виходять на зв'язок або не беруть участі в утриманні житла.

Раніше для цього була обов'язкова згода всіх співвласників, через що багато заяв не розглядали або процес затягувався. Нові правила дозволяють уникнути таких ситуацій і пришвидшують отримання допомоги, якщо інші власники фактично не беруть участі у процедурі.