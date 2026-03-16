Дача замість квартири: чому у Польщі за це можуть оштрафувати

У Польщі частина людей використовує дачні будиночки як дешевшу альтернативу житлу. Проте закон визначає, що такі об'єкти призначені лише для відпочинку, тому постійне проживання там забороняють.

Чому на дачі у Польщі не можна жити постійно?

Більшість дачних ділянок у Польщі розташовані в садових товариствах. Їх створили для вирощування рослин, відпочинку та короткого перебування на природі, а не для постійного проживання, розповідає 24 Канал.

Саме тому будинки на таких ділянках не мають статусу житлових. Закон розглядає їх як сезонні споруди, призначені для тимчасового використання. Через це дачний будинок не можна офіційно використовувати як основне місце проживання.

Якщо власник або користувач починає жити там постійно, це порушує правила садового товариства, пояснює Money.pl. У такому разі адміністрація може вимагати припинити проживання або застосувати інші санкції.

Чи можна українцю прописатися у дачному будинку у Польщі?

Окрема проблема пов'язана з реєстрацією місця проживання, повідомляє Navi Migrant. Оскільки будинок у садовому товаристві не вважається житловим, зареєструвати там адресу проживання неможливо.

У Польщі офіційна реєстрація адреси часто потрібна для адміністративних процедур. Вона може знадобитися під час оформлення документів, отримання державних послуг або користування окремими сервісами.

Важливо! Теоретично жити на дачі цілий рік можна лише після зміни статусу будинку. Для цього потрібно провести реконструкцію, оформити відповідні дозволи та внести об'єкт до реєстрів як житловий.

За що можуть оштрафувати власників дач?

Порушення правил використання ділянки часто стають відомими через скарги сусідів. У садових товариствах уважно стежать за тим, як власники користуються своїми ділянками.

Проблеми можуть виникнути у кількох випадках:

якщо людина фактично проживає на дачній ділянці постійно і це помітили;

якщо будинок перебудовують або розширюють із порушенням встановлених норм;

якщо площа будівлі перевищує дозволені параметри для садового будинку;

якщо з'являються ознаки цілорічного проживання, наприклад дим з димаря.

У разі порушення правил власнику випишуть штраф у кілька тисяч злотих. Також його можуть зобов'язати демонтувати незаконні прибудови або навіть позбавити права користування ділянкою.

