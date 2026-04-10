В Україні змінили правила стягнення боргів: коли можуть забрати єдине житло

В Україні змінюються правила стягнення боргів, через що знову виникли побоювання щодо можливого вилучення житла. Нардепка Ніна Южаніна пояснила, у яких випадках боржники можуть втратити нерухомість і чи стосується це єдиного помешкання.

Чи можуть забрати єдине житло за борги?

Якщо у власності є лише одна квартира або будинок, його не вилучають за невеликі борги, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Борг за квартиру може з'явитися непомітно: 4 способи перевірити податки

Водночас закон допускає таку можливість, коли сума заборгованості перевищує встановлений поріг і в людини немає іншого майна для її погашення.

Нові правила виконавчого провадження визначають чітку послідовність дій. Спочатку стягують кошти, транспорт або інші активи. Якщо цього недостатньо, переходять до нерухомості.

Важливо! Ключова зміна стосується суми боргу. Поріг підвищили до 50 мінімальних зарплат – це понад 432 тисячі гривень, зазначають на сайті Верховної Ради.

Якщо заборгованість менша, єдине житло не підлягає стягненню навіть у межах виконавчого провадження. Раніше могли забрати житло, якщо борг перевищував 180 тисяч гривень.

Окремо діють винятки: житло військовослужбовців не вилучають під час воєнного стану та ще протягом року після його завершення.

Які обмеження вже застосовують до боржників?

Навіть без вилучення житла боржники вже стикаються з обмеженнями. За словами Ніни Южаніної в ефірі Ранок.LIVE, рівень заборгованості зростає, а наявні механізми стягнення не дають достатнього результату.

У комерційного банку декілька кроків перш чим перейти до звернення про стягнення єдиного житла за борги. Там є і елементи реструктуризації. Я нещодавно була на такій зустрічі в банківському середовищі, вони проробили всі механізми для того, щоб не забирати житло від людей,

– розповіла нардепка.

Найчастіше блокують банківські рахунки. Після цього людина обмежена в доступі до коштів. Частину доходів можуть автоматично списувати на погашення боргу.

Також обмежують операції з майном. Після внесення до Єдиного реєстру боржників власник не може продати або переоформити нерухомість, поки не закриє борг.

Державні реєстри поступово об'єднують. Це дозволяє швидше знаходити активи боржників і контролювати їхні фінансові операції. За словами Южаніної, система не справляється з обсягами боргів, тому тиск на боржників посилюється. Це відбувається через фінансові обмеження і постійний контроль за активами.

Що таке обтяження нерухомості і як воно впливає на власника?