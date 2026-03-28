Лише 2 800 доларів за квартиру: де в Україні продають найдешевше житло

В Україні з'явилася пропозиція, яка виглядає майже нереальною для ринку нерухомості. Однокімнатну квартиру продають за ціною лише 2 800 доларів.

Що відомо про найдешевшу квартиру?

У селищі Замглай Чернігівської області виставили на продаж однокімнатну квартиру площею 33 квадратні метри. Про це свідчить оголошення на DIM.RIA.

Вартість об'єкта становить 2 800 доларів, або приблизно 85 доларів за квадратний метр, що в рази нижче за середні показники навіть у невеликих містах.

Квартира розташована на другому поверсі 5-поверхового будинку типу малосімейка, зведеного у 1990 – 2000 роках. Загальна площа – 33 квадратних метри, житлова – 18,3 квадрата, кухня – 5,4 квадрата.

Будинок цегляний, квартира має стандартну висоту стелі 2,7 метра. Серед плюсів – тихий двір, спокійний район та базові меблі й техніка, включно з плитою, холодильником і лічильниками.

Чому житло коштує так дешево?

Головна причина настільки низької ціни – стан квартири та відсутність базових умов для комфортного проживання. Помешкання потребує ремонту, а також не має опалення і гарячої води.

Крім того, квартира не утеплена, із простим оздобленням (фарбування та шпалери) і дощатою підлогою. Санвузол – суміжний, а сам формат будинку (малосімейка) традиційно передбачає компактні та бюджетні варіанти житла.

Водночас у квартирі є газ, електрика, водопостачання та інтернет навіть під час відключень світла. Це може зробити її варіантом для тих, хто шукає максимально дешеве житло під ремонт або інвестицію з мінімальним стартовим бюджетом.

Які середні ціни на квартири вторинного ринку в Україні?

Відповідно до даних ЛУН станом на кінець березня 2026 року ціни на вторинне житло суттєво різняться залежно від міста, але загалом залишаються на високому рівні. У великих містах, зокрема в Києві, середня вартість "однушки" становить близько 70 тисяч доларів і продовжує зростати.

У західних регіонах ціни також тримаються високими – у Львові вони перевищують 70 тисяч доларів. Водночас найдешевші однокімнатні квартири традиційно зосереджені у східних та південних регіонах. Зокрема, у Запоріжжі таке житло в середньому коштує близько 15 тисяч доларів, у Миколаєві – 20 тисяч, а в Сумах і Харкові – приблизно 23 тисячі доларів.

Такий розрив у цінах пояснюється насамперед безпековою ситуацією та попитом: у більш безпечних і економічно активних містах житло дорожчає швидше, тоді як у прифронтових регіонах воно залишається значно доступнішим.

Чому старі квартири можуть стати проблемою для покупця?

Квартири у будинках старше 15 років часто мають зношені інженерні системи, через що зростають витрати на їх утримання та ремонт. Інфраструктура таких будинків і навіть цілих районів нерідко не витримує сучасного навантаження, що призводить до аварій і перебоїв із водою чи теплом.

Більшість проблем не видно під час огляду, адже вони приховані у комунікаціях, які можуть бути застарілими або перевантаженими. Крім того, старий житловий фонд має низьку енергоефективність, через що мешканці змушені більше платити за опалення без відповідного рівня комфорту.