Панелька без гарячої води: за скільки здають найдешевше житло Києва

У Києві на тлі стабільно високих цін на оренду житла з'явилася пропозиція, яка суттєво вибивається із загальної картини ринку. Однокімнатну квартиру поблизу великого торгового центру власник готовий здати лише за 6 500 гривень на місяць.

Де розташована квартира?

Помешкання розташоване у Київ, у Подільському районі, неподалік від популярного ТРЦ Retroville, зазначається в оголошенні ЛУН.

Район має розвинену інфраструктуру, у пішій доступності є супермаркети, аптеки, кав'ярні, заклади швидкого харчування та зупинки громадського транспорту.

Близькість великого торгового центру для багатьох орендарів є перевагою, але зважаючи на безпекову ситуацію це може навпаки стати проблемою. Загальна площа становить 28 квадратних метрів, що типово для малогабаритного житла.

Квартира розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку, що вплинуло на ціну. Панельки швидше промерзають під час відключення світла, зазначає експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

У будинку немає централізованої гарячої води, тому ціна набагато нижча за середню. Опалення працює, електроенергію можуть вимикати за графіками, як і в інших районах міста.

Як виглядає всередині?

Житловий стан квартири простий і без сучасного ремонту. Основна кімната має площу близько 12 квадратних метрів. Тут розміщені диван книжка та стара шафа. Стіни обклеєні світлими шпалерами, підлога звичайна, без оновленого покриття. З кімнати є вихід на засклений балкон, вікна старі, тому у квартирі може бути дуже холодно без опалення.

Кухня невелика, приблизно 5,5 квадратного метра. Вона обладнана базовими кухонними шафами, столом, пральною машиною та холодильником. Простору для повноцінної обідньої зони майже немає.

Санвузол суміщений, компактний, зі стандартною сантехнікою. Власник одразу зазначає, що бойлера у квартирі немає і встановлювати його не планують, тому питання гарячої води майбутньому орендарю доведеться вирішувати самостійно.

