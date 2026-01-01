Від водонапірної вежі до літака: будинки, що здивували ринок США у 2025 році

Світовий ринок нерухомості у 2025 році запам'ятався не лише будинками знаменитостей, а й унікальними та дивними пропозиціями. Деякі будинки продавали не стільки як квадратні метри, скільки як унікальний досвід та архітектурну історію.

County Road, Техас

Особняк із ціною 2,8 мільйона доларів став прикладом того, як індивідуальне бачення власника може визначити характер усього будинку, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Дивіться також Будинок із серіалу "Друзі" у Нью-Йорку продали: скільки заплатили і кому він дістався

Загальна площа становить близько 976 квадратних метрів. Інтер'єр виконаний у різних відтінках синього, від насиченого кобальту до кольору морської хвилі. Концепцію створив продавець, який професійно працює з басейнами, що легко читається у кожній деталі простору.

Будинок має вісім спалень, парадний вхід із подвійними сходами, ліфт для доступу до трьох рівнів, дві пральні та відкриті балкони з озелененням.

County Road / Фото Realtor.com

Shortwoods Road, Коннектикут

Футуристичну резиденцію, відому як "зоряний замок", продали за 1,199 мільйона доларів. Будинок збудували у 1985 році за проєктом архітектора Роя Мейсона. Його площа становить близько 468 квадратних метрів. Для зведення використали спеціальні полімерні матеріали, що створюють ефект легкої скульптурної форми.

Усередині розташовані чотири спальні, вигнута кухня, заглиблена вітальня для спілкування та лофт, стилізований під інтер'єр космічного корабля. Будинок стоїть на великій ділянці площею майже 9,5 гектара з природними краєвидами. Територію доповнюють гостьовий будинок, альтанка та басейн.

Shortwoods Road / Фото Realtor.com

Anderson Street, Каліфорнія

Колишню водонапірну вежу кінця 19 століття перетворили на житловий будинок у морській стилістиці. Загальна площа становить близько 263 квадратних метрів. Об'єкт продавали поза відкритим ринком після того, як кілька років тому його придбали за 4,5 мільйона доларів.

У будинку зберегли кругові сходи, ліфт, дерев'яні підлоги з орнаментом рози компаса та унікальні декоративні елементи. Оновлену кухню облаштували на верхньому рівні. Відкрита тераса та ротонда забезпечують панорамні краєвиди на узбережжя.

Anderson Street / Фото Realtor.com

Brownell Road, Массачусетс

Один із найрезонансніших продажів року пов'язаний не з дизайном, а з ризиками. Невеликий котедж площею близько 132 квадратних метрів виставили за 99 тисяч доларів через реальну загрозу руйнування берегової лінії.

Будинок поступово наближається до обриву внаслідок підвищення рівня океану та штормів. Саме це пояснює різке падіння вартості порівняно з попередніми роками.

Brownell Road / Фото Realtor.com

SW Fairmount Boulevard, Орегон

Кубоподібний будинок на схилі пагорба продали за 810 тисяч доларів менш ніж за два місяці після виходу на ринок. Його площа становить близько 164 квадратних метрів.

Будівлю з модульною структурою звели у 1970-х роках. Усередині передбачено відкритий атріум, камін, студію, гостьову спальню та тераси з видом на лісисту місцевість.

SW Fairmount Boulevard / Фото Realtor.com

Gate 9 Road, Техас

Одним із найекстравагантніших об'єктів року став будинок, у який інтегрували пасажирський літак Боїнг 727. Нерухомість розташована на земельній ділянці площею близько 32 гектарів і коштувала 2,1 мільйона доларів.

У будинку збережені кабіна пілотів, частина вантажного відсіку та фюзеляж, переобладнаний під спальню й домашній кінотеатр. Об'єкт повністю мебльований і розрахований на проживання до одинадцяти осіб, що зробило його однією з найбільш обговорюваних угод року.

Gate 9 Road / Фото Realtor.com

Що ще цікавого було виставлено на продаж?