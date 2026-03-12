5 найстаріших вілл Львова, які збереглися донині: як виглядають ці будинки

У Львові наприкінці 19 століття почали активно зводити приватні вілли для архітекторів, підприємців і професорів. Багато з цих будинків збереглися донині та залишаються помітною частиною історичної забудови міста.

Вілла "Юлієтка"

Вілла "Юлієтка" на вулиці Метрологічній належала архітектору Юліану Захаревичу – ректору Львівської політехніки та одному з найвідоміших творців львівської архітектури, розповідає 24 Канал.

Будівля вирізняється фасадом із червоної цегли та складною асиметричною композицією. Тут є декоративні баштові елементи, різні за формою вікна та виразні деталі оздоблення. На фасаді також зберігся сонячний годинник – одна з найцікавіших деталей цієї вілли.

Вілла "Юлієтка" / Фото Інтерактивний Львів

Вілла "На Хресті"

Вілла "На Хресті" розташована на перехресті вулиць Генерала Чупринки та Київської. Її звели наприкінці 19 століття для ректора Львівської політехніки Плацида Дзівінського, пише "Твоє Місто".

Споруда має характерну для подібної забудови композицію: виступи, лоджії та декоративні елементи на фасаді. Колись будинок оточував сад, що було типовим для цього району. З роками вілла втратила частину оздоблення, однак її силует і досі легко впізнати.

Вілла "На Хресті" / Фото Інтерактивний Львів

Вілла "Венеційський замок"

Однією з найоригінальніших львівських вілл є будинок архітектора Юзефа Сосновського, який часто називають "Венеційським замком". Його незвична архітектура відразу привертає увагу, повідомляють "Новини Львова та Галичини".

Будівля має високу вежу та зубчасті декоративні елементи, через що нагадує невеликий середньовічний замок. Фасад поєднує цеглу та камінь, а окремі деталі відсилають до архітектури італійських палаців.

Вілла "Венеційський замок" / Фото Вікіпедія

Палац Сапігів

Палац Сапігів з'явився у Львові в 1870-х роках. Його звели для представника відомого князівського роду Сапіг.

Будинок має двоповерхову композицію та нагадує невеликий заміський палац. Резиденція розташована трохи вглиб від вулиці і відділена від неї огорожею. Таке планування було типовим для осель заможних родин того часу.

Палац Сапігів / Фото Вікіпедія

Палац Масловського

Палац Масловського збудували наприкінці 19 століття як міську резиденцію заможної родини. Будівля вирізняється симетричним фасадом, великими вікнами та декоративними балконами.

У той час подібні будинки формували нові престижні квартали Львова. Вілли будували на окремих ділянках із садом і відступом від вулиці.

Палац Масловського / Фото zabytki

